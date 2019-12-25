Дети с инвалидностью будут проходить реабилитацию в роботокостюмах
Для Киевского городского центра реабилитации детей с инвалидностью приобрели роботокостюм, который дает возможность восстанавливать функции движения.
Экзоскелет, изготовленный в Канаде, усиливает физические возможности, говорится на сайте КГГА.
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Роботокостюм помогает детям с 4-м или 5-м уровнями двигательных нарушений восстанавливать движения.
Сейчас в Киеве более 600 таких детей, которые передвигаются на инвалидных колясках.
В Киеве приобрели уникальный роботокостюм / Фото: КГГА
Экзоскелет усиливает физические человеческие возможности и применяет принципы робототехники и биомеханики, а не полностью автоматизирует процессы, исключая человека из рабочего процесса, подобно тому, как это делают автономные системы.
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