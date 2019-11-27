Дети с ожирением имеют поврежденный мозг

Те дети, которые страдают от ожирения имеют повреждения гипоталамуса – зоны мозга, отвечающей за голод.

Бразильские ученые провели МРТ-сканирование 120 детей, которые показали, что ожирение взаимосвязано с необратимым повреждением важнейших зон мозга.

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У подростков с большими объемами лишнего веса наблюдались видимые признаки разрушения в зонах мозга, отвечающих за контроль аппетита, эмоций и удовольствия. МРТ-сканы также продемонстрировали повреждения в областях, которые важны для скорости мышления. Возможно именно поэтому дети с ожирением чаще получают плохие оценки. Об этом сообщает Science Daily.



Ожирение опасно для детей

Авторы исследования считают, что постоянный прием пищи у таких детей провоцирует воспалительную реакцию в мозге, из-за чего организм начинает убивать здоровые ткани. Кроме того, при больших объемах лишнего веса происходит избыточное производство гормона голода лептина, который еще больше усиливает замкнутый круг ожирения.

Авторы исследования из Университета Сан-Паулу в Бразилии считают, что ожирение может спровоцировать множество потенциально смертельно опасных осложнений во взрослой жизни, включая болезни сердца, инсульты, гипертонию, диабет второго типа и рак.

Наши снимки показывают положительную корреляцию между изменениями мозга и гормонами вроде лептина и инсулина. Есть связь с воспалительными маркерами, что позволяет предположить существование процесса нейрозапалення,

– рассказала соавтор исследования доктор Памела Бертолацци (Pamela Bertolazzi).

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