Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков

Мочевыделительной системе девочек уделяют много внимания, что помогает диагностировать и избежать многих болезней. Но с мальчиками ситуация кардинально другая.

Что важно знать о мочевыделительное системе, Здоровью 24 рассказал детский уролог медицинской сети "Добробут" Максим Пономаренко.

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Зачем идти к врачу, если все нормально?

Если спросить у взрослых мужчин, посещали ли они в детстве уролога, то об этом вспомнят только единицы. И то правда, зачем проходить профосмотр, если ничего не беспокоит?

Детский уролог Максим Пономаренко “Но это нужно делать обязательно. Особенно ребенку в возрасте 1 года, 3 и 5-6 лет. А также начиная с 13 и до 15 лет. Чаще всего детский уролог занимается исправлением ошибок природы. Это могут быть различные аномалии в развитии, нарушения строения как половых органов, так и мочевыделительной системы”.

Почему так важно повторное УЗИ?

В идеале желательно посещать детского уролога один раз в год. Даже если мальчика ничего не беспокоит, во время приема врач обязательно осмотрит его половые органы и проведет УЗИ мочевыделительной системы. Для чего это нужно? Ведь всем известно, что во время беременности женщина проходит внутриутробную диагностику.



Уролога стоит посещать даже если ничего не беспокоит

Однако 80% всех урологических патологий и аномалий могут никак себя не проявлять. И только повторное УЗИ и скрининг мочевыделительной системы после рождения ребенка может показать, все ли с ним в порядке и нет ли воспалительного процесса.

Что должно насторожить родителей?

Проблемы с мочевыделительной системой обычно сопровождаются такими симптомами:

больно ходить в туалет; внезапное повышение температуры; беспокоят боли в пояснице и животе; изменился цвет мочи; заметная асимметрия мошонки; сужение крайней плоти.

Детский уролог Максим Пономаренко “Хотелось бы напомнить родителям о необходимости регулярно сдавать анализ мочи ребенка. Особенно накануне важных для него событий. В частности, перед оформлением в садик, школу, перед поездкой в лагерь и т. д.”.

Какие проблемы встречаются чаще всего?

Есть две самые распространенные проблемы, которые беспокоят родителей.

Первая — это фимоз, то есть сужение отверстия крайней плоти, которое не позволяет обнажить головку полового члена. Почти все мамы и папы обеспокоены: нужно ли что-то делать, или фимоз пройдет самостоятельно.

И вторая проблема — инфекции нижних (циститы) и верхних мочевых путей (пиелонефриты). Они могут возникнуть из-за любой аномалии развития, которую нужно будет диагностировать, если инфекция повторяется.



Самой распространенной проблемой у мальчиков является фимоз//shutterstock.com

Можно ли уберечь ребенка от урологических заболеваний?

В этом случае не существует определенной профилактики, но для здорового ребенка лучше всего подойдет закаливание. Кроме того, не стоит забывать, насколько важен питьевой режим. Желательно пить достаточное количество жидкости в течение дня. А вот создавать для мальчика стерильные условия не нужно. Он должен жить обычной жизнью ребенка.

Детский уролог Максим Пономаренко “Если вы заметили, что ребенка что-то беспокоит, то необходимо идти к педиатру. После осмотра он решит, нужно ли направлять вашего сына к детскому урологу”.

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