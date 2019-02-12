Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков

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Детская урология
Детская урология / Здоровье 24

Мочевыделительной системе девочек уделяют много внимания, что помогает диагностировать и избежать многих болезней. Но с мальчиками ситуация кардинально другая.

Что важно знать о мочевыделительное системе, Здоровью 24 рассказал детский уролог медицинской сети "Добробут" Максим Пономаренко.

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Зачем идти к врачу, если все нормально?

Если спросить у взрослых мужчин, посещали ли они в детстве уролога, то об этом вспомнят только единицы. И то правда, зачем проходить профосмотр, если ничего не беспокоит?

 
Детский уролог Максим Пономаренко
“Но это нужно делать обязательно. Особенно ребенку в возрасте 1 года, 3 и 5-6 лет. А также начиная с 13 и до 15 лет. Чаще всего детский уролог занимается исправлением ошибок природы. Это могут быть различные аномалии в развитии, нарушения строения как половых органов, так и мочевыделительной системы”.

Почему так важно повторное УЗИ?

В идеале желательно посещать детского уролога один раз в год. Даже если мальчика ничего не беспокоит, во время приема врач обязательно осмотрит его половые органы и проведет УЗИ мочевыделительной системы. Для чего это нужно? Ведь всем известно, что во время беременности женщина проходит внутриутробную диагностику.

Дитячий уролог
Уролога стоит посещать даже если ничего не беспокоит

Однако 80% всех урологических патологий и аномалий могут никак себя не проявлять. И только повторное УЗИ и скрининг мочевыделительной системы после рождения ребенка может показать, все ли с ним в порядке и нет ли воспалительного процесса.

Что должно насторожить родителей?

Проблемы с мочевыделительной системой обычно сопровождаются такими симптомами:

  1. больно ходить в туалет;
  2. внезапное повышение температуры;
  3. беспокоят боли в пояснице и животе;
  4. изменился цвет мочи;
  5. заметная асимметрия мошонки;
  6. сужение крайней плоти.
 
Детский уролог Максим Пономаренко
“Хотелось бы напомнить родителям о необходимости регулярно сдавать анализ мочи ребенка. Особенно накануне важных для него событий. В частности, перед оформлением в садик, школу, перед поездкой в лагерь и т. д.”.

Какие проблемы встречаются чаще всего?

Есть две самые распространенные проблемы, которые беспокоят родителей.

Первая — это фимоз, то есть сужение отверстия крайней плоти, которое не позволяет обнажить головку полового члена. Почти все мамы и папы обеспокоены: нужно ли что-то делать, или фимоз пройдет самостоятельно.

И вторая проблема — инфекции нижних (циститы) и верхних мочевых путей (пиелонефриты). Они могут возникнуть из-за любой аномалии развития, которую нужно будет диагностировать, если инфекция повторяется.

дитина лікар
Самой распространенной проблемой у мальчиков является фимоз//shutterstock.com

Можно ли уберечь ребенка от урологических заболеваний?

В этом случае не существует определенной профилактики, но для здорового ребенка лучше всего подойдет закаливание. Кроме того, не стоит забывать, насколько важен питьевой режим. Желательно пить достаточное количество жидкости в течение дня. А вот создавать для мальчика стерильные условия не нужно. Он должен жить обычной жизнью ребенка.

 
Детский уролог Максим Пономаренко
“Если вы заметили, что ребенка что-то беспокоит, то необходимо идти к педиатру. После осмотра он решит, нужно ли направлять вашего сына к детскому урологу”.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Публикации Статьи Дети Мужское здоровье
Источник: Здоровье 24
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