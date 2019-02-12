Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
Мочевыделительной системе девочек уделяют много внимания, что помогает диагностировать и избежать многих болезней. Но с мальчиками ситуация кардинально другая.
Что важно знать о мочевыделительное системе, Здоровью 24 рассказал детский уролог медицинской сети "Добробут" Максим Пономаренко.
Читайте также: Когда нужно делать прививки ребенку: календарь
Зачем идти к врачу, если все нормально?
Если спросить у взрослых мужчин, посещали ли они в детстве уролога, то об этом вспомнят только единицы. И то правда, зачем проходить профосмотр, если ничего не беспокоит?
Почему так важно повторное УЗИ?
В идеале желательно посещать детского уролога один раз в год. Даже если мальчика ничего не беспокоит, во время приема врач обязательно осмотрит его половые органы и проведет УЗИ мочевыделительной системы. Для чего это нужно? Ведь всем известно, что во время беременности женщина проходит внутриутробную диагностику.
Уролога стоит посещать даже если ничего не беспокоит
Однако 80% всех урологических патологий и аномалий могут никак себя не проявлять. И только повторное УЗИ и скрининг мочевыделительной системы после рождения ребенка может показать, все ли с ним в порядке и нет ли воспалительного процесса.
Что должно насторожить родителей?
Проблемы с мочевыделительной системой обычно сопровождаются такими симптомами:
- больно ходить в туалет;
- внезапное повышение температуры;
- беспокоят боли в пояснице и животе;
- изменился цвет мочи;
- заметная асимметрия мошонки;
- сужение крайней плоти.
Какие проблемы встречаются чаще всего?
Есть две самые распространенные проблемы, которые беспокоят родителей.
Первая — это фимоз, то есть сужение отверстия крайней плоти, которое не позволяет обнажить головку полового члена. Почти все мамы и папы обеспокоены: нужно ли что-то делать, или фимоз пройдет самостоятельно.
И вторая проблема — инфекции нижних (циститы) и верхних мочевых путей (пиелонефриты). Они могут возникнуть из-за любой аномалии развития, которую нужно будет диагностировать, если инфекция повторяется.
Самой распространенной проблемой у мальчиков является фимоз//shutterstock.com
Можно ли уберечь ребенка от урологических заболеваний?
В этом случае не существует определенной профилактики, но для здорового ребенка лучше всего подойдет закаливание. Кроме того, не стоит забывать, насколько важен питьевой режим. Желательно пить достаточное количество жидкости в течение дня. А вот создавать для мальчика стерильные условия не нужно. Он должен жить обычной жизнью ребенка.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.