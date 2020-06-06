Детские лагеря этим летом открывать нельзя: Ляшко объяснил причины
Оздоровительные учреждения для детей летом 2020 открывать не стоит. Ведь к привычным опасностям заболеваемостей, например – кишечных, добавилась опасность инфицирования коронавирусом.
Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ответил на вопрос, намерен ли он позволять открывать летом детские оздоровительные лагеря. Об этом он говорил в эфире канала "112 Украина".
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По словам Ляшко, дискуссия продолжается относительно того, "позволит санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения или не позволит". При этом сам главный санитарный врач убежден, что "детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя".
Ляшко напомнил и о том, что каждый летний сезон в лагерях случаются до 80 вспышек кишечных инфекций. Для лечения детей забирают из лагерей и везут в инфекционные стационары, а там – больные коронавирусом.
Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности еще и коронавирусом. Поэтому есть предложение воздержаться (от открытия лагерей – 24 канал) до стабилизации эпидемиологической ситуации,
– заявил Ляшко.
В начале июня, добавим, Виктор Ляшко уже предупреждал, что решение о возобновлении работы детских лагерей будут принимать отдельно.
Сейчас в Украине, к тому же, количество больных COVID-19 приблизилась к 26 тысячам, причем два дня подряд количество новых случаев – рекордное.