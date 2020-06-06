Оздоровительные учреждения для детей летом 2020 открывать не стоит. Ведь к привычным опасностям заболеваемостей, например – кишечных, добавилась опасность инфицирования коронавирусом.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ответил на вопрос, намерен ли он позволять открывать летом детские оздоровительные лагеря. Об этом он говорил в эфире канала " 112 Украина ".

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По словам Ляшко, дискуссия продолжается относительно того, "позволит санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения или не позволит". При этом сам главный санитарный врач убежден, что " детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя ".

Ляшко напомнил и о том, что каждый летний сезон в лагерях случаются до 80 вспышек кишечных инфекций . Для лечения детей забирают из лагерей и везут в инфекционные стационары, а там – больные коронавирусом.

Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности еще и коронавирусом. Поэтому есть предложение воздержаться (от открытия лагерей – 24 канал) до стабилизации эпидемиологической ситуации,

– заявил Ляшко.

В начале июня, добавим, Виктор Ляшко уже предупреждал, что решение о возобновлении работы детских лагерей будут принимать отдельно .