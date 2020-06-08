На Киевщине новая вспышка коронавирусной инфекции – в садике в городе Бровары у 9 детей и 3 взрослых подтвердили диагноз COVID-19.

Об этом на странице Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

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Первой заболела воспитательница детсада, поэтому протестировать на COVID-19 решили всех детей, с которыми контактировала женщина и других работников учреждения.

По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно,

– сообщил мэр.

Сад закрыли на карантин

Садик Калинка пока закрыт на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

По словам председателя Броваров, другие дошкольные учреждения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

Что известно о работе садиков во время карантина

Как известно, с 25 мая в Украине возобновили работу детские сады. Поэтому, в Минздраве обнародовали перечень рекомендаций по работе учреждений внешкольного образования в период карантина.



Рекомендации для работы детсадов во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали еще 463 случая заражения коронавирусом. Поэтому, по состоянию на утро 8 июня в стране зарегистрировано 27 462 больных COVID-19.