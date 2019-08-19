Девять медсестер, которые забеременели одновременно, родили: трогательные фото

Сразу девять медсестер родильного отделения родили детей примерно в одно и то же время. Все они одновременно забеременели. Женщины работают в медицинском центре Maine Medical Center штата Мэн в Портленде в США.

Женщины дружили еще до того, как забеременели, поэтому решили и в дальнейшем быть вместе, пишет CNN.

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Медсестры сейчас еще больше сдружились и продолжают заботиться друг о друге.

Мы посещаем друг друга ежедневно, даже если это 3 часа ночи,

– сказала Лонни Соуси, одна из медсестер.

После рождения детей женщины решили сделать еще один групповой снимок.

Медсестры до и после беременности / Фото: CNN

Счастливые мамочки также отдельно сделали фотосессию для малышей.

Американские медсестры стали известными в марте. Они опубликовали совместное фото и сообщили, что все забеременели одновременно. Женщины рожали с апреля по июль 2019 года.

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