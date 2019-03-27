Девять медсестер родильного отделения забеременели одновременно: фото

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Девять медсестер родильного отделения забеременели одновременно в США
Девять медсестер родильного отделения забеременели одновременно в США / Фото с Facebook-страницы Maine Medical Center

Сразу девять медсестер родильного отделения родят детей примерно в одно и то же время. Все они работают в медицинском центре Maine Medical Center штата Мэн в Портленде в США.

Роды у всех девушек запланированы на период с апреля по июль 2019 года, пишет CNN.

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Одна из будущих мам Эрин Гренье рассказала, что каждый раз, когда одна из женщин сообщала "я беременна", то все становились счастливее и чувствовали еще больше поддержки друг от друга.

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9 медсестер забеременели одновременно в США

Кроме того, женщины отмечают, что поддержка на работе очень важна.

Это действительно приятно – прийти на работу и вокруг себя видеть людей в таком же состоянии, как и ты, наблюдать за тем, как растет твой и их животы, делиться опытом, который переживаем,
– сказала медсестра Аманда Спир.

Пациенты не прекращают шутить о сложившейся ситуации. Кто-то советует не пить воду в больнице, мол, может беременность "передается" именно через нее. Другие предполагают, что бэби-бум – результат холодной зимы этого года.

Все же в медцентре просят пациентов не паниковать, потому что нехватки персонала летом они не испытывают.

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Теги: Новости США Беременность и роды Дети и несовершеннолетние Курьезные новости
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