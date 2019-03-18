Девять пять признаков психически здорового человека
Здоровый человек – это не просто отсутствие психических заболеваний, это и позитивное восприятие. Мысли такого человека, а также чувства и мечты гармонично функционируют для достижения общей цели.
Это означает, что такой человек способен воспринимать реалии жизни, пишет психотерапевт Сергей Кистенив.
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Другие определения психического здоровья относятся к таким способностям, как принятие решений, принятие на себя обязанностей, согласно своих способностей, и тому подобное.
Психически здоровый человек наслаждается как работой, так и отдыхом
Различные виды интересов привлекают внимание психически здорового человека. Это дает ему разнообразие и счастье в жизни. Он исполняет свои ежедневные обязанности с изяществом и балансом. Он получает удовольствие от работы и наслаждается отдыхом.
Девять признаков психически здорового человека
1. Психически здоровый человек может менять свою жизнь.
2. Он имеет чувство личной значимости, чувствует себя достойным и важным.
3. Решает свои проблемы в большинстве собственными усилиями и самостоятельно принимает решения.
4. У него есть чувство личной безопасности, и он чувствует себя в безопасности в группе, демонстрирует понимание проблем и мотивов других людей.
5. У психически здорового человека есть чувство ответственности.
6. Он может дать и принять любовь.
Психически здоровый человек может дать и принять любовь
7. Он живет в мире реальности, а не фантазий.
8. Он проявляет эмоциональную зрелость в своем поведении и развивает способность терпеть разочарование и неприятности в своей повседневной деятельности.
9. Психически здоровый человек имеет различные интересы и в целом живет сбалансированной жизнью на работе и вне ее.
Фото – Unplash.
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