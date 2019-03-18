Девять пять признаков психически здорового человека

76 Читати новину українською
Девять пять признаков психически здорового человека
Девять пять признаков психически здорового человека / unsplash.com

Здоровый человек – это не просто отсутствие психических заболеваний, это и позитивное восприятие. Мысли такого человека, а также чувства и мечты гармонично функционируют для достижения общей цели.

Это означает, что такой человек способен воспринимать реалии жизни, пишет психотерапевт Сергей Кистенив.

Читайте также: Шесть факторов, которые влияют на производительность

Другие определения психического здоровья относятся к таким способностям, как принятие решений, принятие на себя обязанностей, согласно своих способностей, и тому подобное.

Психічно здорова людина насолоджується як роботою, так і відпочинком
Психически здоровый человек наслаждается как работой, так и отдыхом

Различные виды интересов привлекают внимание психически здорового человека. Это дает ему разнообразие и счастье в жизни. Он исполняет свои ежедневные обязанности с изяществом и балансом. Он получает удовольствие от работы и наслаждается отдыхом.

Девять признаков психически здорового человека

1. Психически здоровый человек может менять свою жизнь.

2. Он имеет чувство личной значимости, чувствует себя достойным и важным.

3. Решает свои проблемы в большинстве собственными усилиями и самостоятельно принимает решения.

4. У него есть чувство личной безопасности, и он чувствует себя в безопасности в группе, демонстрирует понимание проблем и мотивов других людей.

5. У психически здорового человека есть чувство ответственности.

6. Он может дать и принять любовь.

Психічно здорова людина може дати і прийняти любов
Психически здоровый человек может дать и принять любовь

7. Он живет в мире реальности, а не фантазий.

8. Он проявляет эмоциональную зрелость в своем поведении и развивает способность терпеть разочарование и неприятности в своей повседневной деятельности.

9. Психически здоровый человек имеет различные интересы и в целом живет сбалансированной жизнью на работе и вне ее.

Фото – Unplash.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Похороны российской певицы Юлии Началовой перенесли
сегодня
2632
Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Плавание и болезни сердца: противопоказания и польза
17 марта 16:00 Плавание и болезни сердца: противопоказания и польза
2600
Инфаркт – болезнь, которая "молодеет": симптомы, лечение, первая помощь и причины возникновения
16 марта 10:41 Инфаркт – болезнь, которая "молодеет": симптомы, лечение, первая помощь и причины возникновения
Олександр Бевза 9377
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
15 марта 13:54 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк 24002
Симптомы кишечной инфекции: полезная инфографика
15 марта 09:52 Симптомы кишечной инфекции: полезная инфографика
1459
Авитаминоз: основные симптомы и лечение
14 марта 08:42 Авитаминоз: основные симптомы и лечение
Яніна Ткачук 4535
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук