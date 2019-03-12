Девять вредных привычек, которые останавливают похудение

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Девять вредных привычек, которые останавливают похудение
Девять вредных привычек, которые останавливают похудение / rd.com

В погоне за идеальной фигурой люди отказываются от вредных продуктов, больше занимаются спортом, пьют больше воды. Но эти старания напрасны, если вы делаете привычки, которые задерживают процесс похудения.

Диетолог Альбина Комиссарова отмечает, что для эффективного снижения веса нужно забыть об этих привычках.

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1. Вы увеличиваете количество перекусов

Если до этого вы ели 3 раза в день и чувствовали себя прекрасно, а теперь решили добавить пару перекусов, то это увеличит калорийность рациона.

А если вы привыкли перекусывать сладкими батончиками, йогуртом с сахаром, глазурованным сырком, тогда вы лишь наберете лишний вес.

2. Чаепитие и кофепитие

Часто на работе пьете чай или кофе? А еще кроме того добавляете сахар, сливки и сладости. Это тормозит процесс похудения. Пейте кофе без сахара, можете добавить молоко, к чаю – лимон. А вместо сладостей – нарежьте фрукты.

via GIPHY

3. Вы пьете сладкие напитки

Особенно летом. Они содержат большое количество сахара. Вместо них выбирайте воду или же натуральные морсы без сахара.

4. Вы не планируете

Научитесь планировать, что вы съедите за 1,5 часа перед тренировкой и после. Запасайтесь заранее батончиками из сухофруктов.

5. Выбираете обезжиренные продукты

Они не имеют никакой пользы, плохо насыщают и содержат стабилизаторы и загустители. Лучше выбирайте продукт с большей жирностью.

Ви обираєте знежирені продукти
Вы выбираете обезжиренные продукты

6. Отсутствие ужина

Или же вы просто после 18:00 не едите. Таким образом вы сможете похудеть, но результат не будет долговременным. Помните: ужинать необходимо за 3 часа до сна. При этом избегайте употребления жирных продуктов.

7. Вы не фокусируетесь на сбалансировании рациона

Всем нам хочется быстрого результата и чтобы ничего не делать. К сожалению, производители этим пользуются и фразы "без глютена", "протеиновый", "без лактозы" приравнивают к снижению веса. Нет никакого волшебного уникального способа и особых продуктов.

Ви обираєте продукти без глютену
Вы выбираете продукты без глютена

8. Подмена понятий

Батончики и торт на фруктозе не означает, что они содержат меньше калорий.

9. Отработка пищи спортом

Если ваше мышление построено по принципу: "Съем торт, а завтра отработаю", успеха не будет.

Похудение на 80% зависит от питания, спорт нам нужен для здоровья и чтобы укрепить мышечную массу и увеличить основной обмен веществ, а значит, сохранить результат.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Красота
Источник: 24 Канал
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