Девочка получила химический ожог легких из-за игрушки слайм

В Киеве 4-летняя Яся получила химический и токсический ожог легких из-за слайма – одной из самых популярных ныне игрушек. Ребенок вдохнул кусочек слизи и на 2 недели попал в реанимацию.

Маленькая киевлянка сначала начала кашлять, а когда ложилась, то кашель только усиливался, говорится в сюжете ТСН. Мама отвезла ребенка на консультацию в "Охматдет". Там женщине сообщили, что в бронхах девочки нашли похожее на клей вещество. В семье предполагают, что причина – слайм. Это желеобразная субстанция с приятным запахом и привлекательным цветом. Скорее всего, Яся сунула в нос кусочек слизи и вдохнула его.

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Обнаружили большое количество инородных тел в бронхах обоих легких. В итоге оказалось, что это слайм,

– рассказала хирург "Охматдета" Ванда Милинецкая.

Бронхи девочки трижды чистили под общим наркозом. Части химической слизи отшкрябывали от бронхов. Яся 2 недели провела в реанимации. Девочку вводили в медикаментозный сон, а за нее дышали искусственные легкие. Сейчас ребенок только начинает восстанавливаться.

Что такое слайм?

Одна из самых популярных детских игрушек. Ими играют в школах, садиках, детских площадках. Один из ингредиентов слайма – тетраборат натрия, или борная кислота. Это вещество можно свободно купить в аптеке и оно совсем не подходит для детских игр.

"Борная кислота или тетраборат по четырехбалльной шкале имеет токсичность "двойку" – это означает, что она из-за длительного контакта с кожей может вызвать аллергические реакции. Если ее попробовать на вкус, может вызвать и головокружение", – пояснил учитель химии Алексей Головань.

Для пострадавшей девочки контакт с игрушкой может иметь последствия на всю жизнь. Поскольку врачи впервые сталкиваются с химическим ожогом легких из-за слайма, то дать дальнейшие прогнозы здоровью Яси они просто не могут.

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