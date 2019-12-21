24 канал техно lifestyle Экономика спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
more

Девочка получила химический ожог легких из-за игрушки слайм

144 Читати новину українською
Из-за слайма ребенок получил химический ожог легких в Киеве / megamaster.info

В Киеве 4-летняя Яся получила химический и токсический ожог легких из-за слайма – одной из самых популярных ныне игрушек. Ребенок вдохнул кусочек слизи и на 2 недели попал в реанимацию.

Маленькая киевлянка сначала начала кашлять, а когда ложилась, то кашель только усиливался, говорится в сюжете ТСН. Мама отвезла ребенка на консультацию в "Охматдет". Там женщине сообщили, что в бронхах девочки нашли похожее на клей вещество. В семье предполагают, что причина – слайм. Это желеобразная субстанция с приятным запахом и привлекательным цветом. Скорее всего, Яся сунула в нос кусочек слизи и вдохнула его.

Читайте также: На Черниговщине отравились трое мальчиков: один умер

Обнаружили большое количество инородных тел в бронхах обоих легких. В итоге оказалось, что это слайм,
– рассказала хирург "Охматдета" Ванда Милинецкая.

Бронхи девочки трижды чистили под общим наркозом. Части химической слизи отшкрябывали от бронхов. Яся 2 недели провела в реанимации. Девочку вводили в медикаментозный сон, а за нее дышали искусственные легкие. Сейчас ребенок только начинает восстанавливаться.

Что такое слайм?
Одна из самых популярных детских игрушек. Ими играют в школах, садиках, детских площадках. Один из ингредиентов слайма – тетраборат натрия, или борная кислота. Это вещество можно свободно купить в аптеке и оно совсем не подходит для детских игр.

"Борная кислота или тетраборат по четырехбалльной шкале имеет токсичность "двойку" – это означает, что она из-за длительного контакта с кожей может вызвать аллергические реакции. Если ее попробовать на вкус, может вызвать и головокружение", – пояснил учитель химии Алексей Головань.

Для пострадавшей девочки контакт с игрушкой может иметь последствия на всю жизнь. Поскольку врачи впервые сталкиваются с химическим ожогом легких из-за слайма, то дать дальнейшие прогнозы здоровью Яси они просто не могут.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
сегодня
91169
Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровая жизнь Новости Киева Здоровье Дети
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
20 декабря 17:30 8 публикаций о здоровье, от которых больше всего "бомбануло" в 2019 году
Анастасія Кушпіт 174
18 декабря 13:01 Мифы о здоровье, которые мы опровергли в 2019 году
Вероніка Климська 511
17 декабря 20:00 Главные победы и поражения украинской медицины в 2019 году
Олена Кандяк 202
17 декабря 15:41 Скандалы в Минздраве: кто уволился из-за несогласия с новым руководством
Анастасія Кушпіт 208
17 декабря 11:00 Самые популярные пластические операции, которые делали украинки в 2019 году
Анастасія Манюхіна 560
Новости
Больше новостей
Залиште відгук