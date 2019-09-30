Девочка умерла после удаления аппендицита

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В Полтаве умер ребенок после удаления аппендицита
В Полтаве умер ребенок после удаления аппендицита / columbiasurgery

В Полтавской области во время операции по удалению аппендицита умер ребенок. Родители девочки подозревают врачей в халатности.

14-летнюю Елену отвезли в Миргородскую районную больницу утром 27-го сентября, рассказывает Юрий Климченко на своей странице в Faebook.

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Хирург и гинеколог назначили ребенку все необходимые анализы, однако, по словам корреспондента, очень долго проводили диагностику.

Оказалось, что у Лены острый аппендицит, и операция началась в тот же день в 18:30. Девочка пролежала на операционном столе около двух часов, где ее состояние значительно ухудшилось.


Девочка умерла после удаления аппендикса

Ее направили в реанимационное отделение, однако спасти жизнь ребенка врачам так и не удалось.

Автор поста настаивает на проведении детального расследования этого дела, а также наказании виновных.

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Теги: Жертвы Здоровье Новости Здоровье Медицина
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