Девочку, от которой отказалось 20 семей, удочерил гей

В Италии одинокий гей удочерил девочку с синдромом Дауна, от которой отказались 20 семей.

41-летний Лука Трапанезе удочерил девочку, когда ей было всего 30 дней, рассказывает Daily Mail.

Читайте также: Мужчина, который лечил от гомосексуальности, признался, что сам гей

Лука рассказал, что из-за того, что он одинокий гей, социальные службы позволили ему усыновить только ребенка с особыми потребностями или поведенческими проблемами.

Когда я впервые держал ее на руках, меня переняла радость. Я почувствовал, что она является моей дочерью сразу,

– рассказал Лука о миг, когда он впервые увидел девочку.

Мать Альбы отказалась от нее, потому что у нее синдром Дауна.

Синдром Дауна Дети с синдромом Дауна обладают рядом физиологических особенностей. Они медленнее развиваются, чем их сверстники. Синдром имеет характерную симптоматическую картину, которая сильно выражается и во внешнем виде.

Лука всегда хотел быть отцом, но знал, что социальные службы в Италии обычно не предоставляют опеку одиноким гомосексуальным мужчинам.



Лука с дочкой Альбой

Он прошел долгий процесс, прежде чем стать отцом.

В частности, мужчина имел опыт ухода за людьми с особыми потребностями.

Когда мне было 14, у моего друга нашли рак. Когда я узнал об этом, решил не покидать его до последнего. Я был с ним вместе в больнице, помогал ему с домашним заданием. Был всегда рядом, потому что он в этом нуждался,

– рассказывает мужчина.

После смерти друга Трапезе начал волонтерить в церкви, помогая тяжелобольным и детям с инвалидностью.

В 25 лет мужчина поступил в семинарию, где учился два года на священника. В то время он встретил парня и влюбился. И хотя покинуть семинарию было трудно, друзья и семья поддержали Луку. Отношения с партнером продолжались 11 лет,

Вместе с партнером они создали благотворительную организацию и помогали людям с инвалидностью. Тем не менее, пара разошлась.

Лука понимал, что усыновить ребенка теперь ему будет сложно. В 2017 году он подал заявление на усыновление, в нем мужчина указал, что готов усыновить ребенка независимо от его состояния здоровья.

Поскольку Лука с 14 лет работает с детьми с инвалидностью, воспитание девочки не составляет для него проблемы.

Альба сделала мужчину счастливым и он не считает ее особенность болезнью.