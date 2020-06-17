Культура девственности отличается в разных странах. Если для многих европейцев и американцев секс до свадьбы является нормальным явлением, для представителей других культур отсутствие девственной плевы может стать трагедией.

В около 20 стран мира до сих пор существует проверка целомудрия женщин, несмотря на призывы ООН прекратить это. По словам экспертов, это болезненная, унизительная и травматическая процедура, в которой нет никакого медицинского обоснования. О культуре девственности – читайте далее в материале Здоровье 24.

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Врач-гинеколог Юлия Оленская-Шпакевич объяснила о самых распространенных вопросах относительно девственной плевы (гимен).

Девственная плева – что это? Это тонкая пленка, которая связана со стенками влагалища и частично охватывает вход в нее. Это лоскутки ткани, которые остались в результате формирования вагинального канала у плода.

Девственная плева образована из ткани, которая может сильно растягиваться, поэтому первый секс не всегда свидетельствует о разрыве девственной плевы.

Интересно! Согласно статистике, около 52% женщин после первого полового акта имеют такую ​​же девственную плеву как и до него.

Наличие крови не говорит о потере девственности как таковой, поскольку девственная плева бывает очень разной по своей форме и по своей эластичности. У кого-то она может надорваться, спровоцировав кровянистые выделения, а у кого-то просто растянуться – не проявившись никак! Или это могут быть совсем мизерные капельки крови, которые половые партнеры даже не увидят,

– сказала Юлия Оленская-Шпакевич.

Гинеколог подчеркнула, что девственная плева – это не сплошная перегородка.

"Если бы было это так, как в девственниц во время менструации кровь бы попадала наружу? В медицине существует понятие сплошной девственной плевы, но это медицинское состояние, требующее хирургической коррекции", – добавила она.

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Инфибуляция: женское обрезание, чтобы сохранить девственность до свадьбы

Самым варварским методом сохранения девственности является инфибуляция – большие половые губы сшиваются таким образом, чтобы осталось только крошечное отверстие, через которое едва могут проходить моча и менструальная кровь.

Практика распространена в Сомали, Судане, Джибути, Эритреи и Эфиопии. Операция проводилась публично и без анестезии. Впоследствии девушке проводят еще одну операцию, чтобы она могла вести половую жизнь.

У некоторых народов был обычай, когда мужчина в первую брачную ночь брал нож и разрезал им большие половые губы жены, а потом занимается с ней сексом.

В Сомали, Судане, Джибути, Эритреи и Эфиопии была распространена практика инфибуляции / Фото: Getty Images

Девственность в Украине

В Украине нет ограничений и наказаний женщине, которая выходит замуж не девственницей. Однако в религиозных сообществах это осуждается.

Но раньше, до 17 века, когда молодежь ходила на вечерницы, была заведена традиция, которая позволяла заниматься "сексом наполовину" – так, чтобы сохранить девичью невинность. Это не всегда удавалось. Считается, что около 45% девушек, которые ходили на вечерницы, теряли девственность до брака.

Также известен старинный гуцульский обычай, когда на следующий день после первой брачной ночи в присутствии всех гостей молодой произносил тост-благодарность отцу своей жены и давал ему бокал с напитком. Если невеста была целомудренна – бокал был без дырки на дне, но в случае нарушения девственности – мужчина давал отцу бокал с дыркой и отец при всех гостях обливался напитком.

В некоторых регионах была важной и "мужская девственность"

Что интересно, на Полесье более серьезно относились к девственности не только девичьей, но и мужской. После брачной ночи утром молодожены должны поклониться хлебной дежи.

На Гуцульщине и в Центральной Украине проще относились к девственности женщины, даже обычай с бокалом постепенно исчез.

Кроме того, в Украине не было серьезных ограничений в отношении места проведения первой брачной ночи. Половой акт между супругами мог проходить даже на чердаке, или в том же помещении, где сидели гости, которые могли петь и подбадривать молодых.

Традиции в Украине отличаются от других упомянутых в материале стран именно тем, что у женщин были не столь ограничены права. К примеру, существовала традиция, когда девушка собирала все свои вещи и шла к дому любимого, где признавалась в своих чувствах. Если парень не хотел жениться, то она садилась у окна и ждала, пока ее не пригласят домой. Однако считалось неприлично, если молодая долго сидит и ждет, поэтому старшие пытались договориться о свадьбе.

Украинские вечерницы / Картина Андрея Липатова

Культ "красного простыни"

В Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе существуют традиции по публичной демонстрации того, что женщина выходила замуж девственницей.

После свадьбы супругов отправляют в комнату для первой брачной ночи, а потом родственники должны проверить, есть ли следы крови на простыне после полового акта. В некоторых случаях загрязненное белье со следами крови вывешивается на всеобщее обозрение.

Однако выше мы объяснили, что крови при первом половом акте может и не быть! Поэтому из-за этого девушка может стать жертвой агрессии и издевательств со стороны родственников, окружения и мужчины.

Традиция демонстрации простыни с кровью существовала в Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе / Фото: RFE / RL

История 18-летней Раджабби Хуршед

В 2017 году мир потрясла новость о самоубийстве 18-летней девушки Раджабби Хуршед из Таджикистана.

Девушку выдали замуж за 24-летнего Зафара Тихого. Впервые мужа Раджабби увидела в день свадьбы, которую организовали их родители.

В брачную ночь Зафар заявил, что его жена не девственница. Несмотря на слова девушки о том, что она на самом деле была целомудренной, мужчина не поверил и отвез на обследование для проверки "чистоты" в две разные клиники.

Врачи подтвердили слова Раджабби, однако мужчина считал, что медики ошиблись и пожелал взять замуж вторую жену.

Раджабби Хуршед с мужем в день свадьбы / Фото: Courtesy Photo

Скандал длился в течение месяца и девушка была вынуждена дать письменное разрешение Зафару взять вторую жену и отметила, что не была девственницей на момент брака. Через некоторое время 18-летняя девушка выпила дозу уксуса и умерла.

"Они ждали, когда мы закончим, чтобы взять доказательства моей невиновности"

Гульнара из Дагестана вышла замуж в 2003 году. К тому времени 23-летняя девушка любила своего мужа, однако заниматься сексом в первую брачную ночь не хотела. Однако ей пришлось согласиться на это из-за родственников, которые стояли за дверью и ждали окончания полового акта.

Мне дали белый платок, которым я должна была вытереться... Мне ничего не хотелось, было очень страшно. Было больно. Крови было много. Когда все закончилось, мужчина вышел и сообщил им. Все три тети и двоюродные сестры, которые еще не спали, зашли меня поздравить. А я плакала, меня лихорадило ... платок забрали,

– вспоминает женщина.

Продажа девственности

Сейчас есть много разных историй дефлорации, одни из которых поражают своей жестокостью. В то же время в 2020 году увеличивается количество девушек, которые пытаются заработать на своей девственности, выставив ее на продажу. Некоторые украинки также это практикуют.

К примеру, в январе стало известно о том, что 19-летняя Екатерина из Харькова обогатилась на 1,2 миллиона евро, продав на аукционе свою девственность.

Девственность и право выбора

От редакции Здоровье 24: следует уважать культуру и традиции разных стран только в том случае, если это не портит жизнь людей. Женщина имеет право самостоятельно решать, сохранять ли ей девственность до свадьбы, а также вообще ли выходить когда-либо замуж, а не по "договоренности родителей" и т.д. Ведь это личный выбор каждого человека. Зато устраивать "проверки" на девственность и угрожать девушке – это унизительно и неправильно. Такое давление может привести не только к психологическим и физическим проблемам, но даже к самоубийству.