Как очищать и дезинфицировать маску в домашних условиях
Если вы пользуетесь многоразовой маской, следует помнить, что ее следует регулярно очищать. Чтобы маска выполняла свою функцию, она должна быть чистой и обеззараженной.
В условиях пандемии COVID-19 следить за гигиеной крайне важно, в частности, носить маску, чтобы не только защитить себя от заражения, но и предотвратить распространение инфекции в случае, если вы являетесь носителем коронавируса.
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Последние рекомендации СDC свидетельствуют о том, что в качестве индивидуальной защиты лучше всего использовать тканевую маску, ведь часть людей могут быть бессимптомными носителями коронавирусной инфекции, а капли воздуха, который мы выдыхаем во время общения, кашля или чихания способны распространять SARS-CoV-2.
В общем, есть три типа масок, которые можно использовать для борьбы с инфекцией:
- Хирургические маски.
- Респираторы эластомерные (1).
- Респираторные маски типа N95.
Из этих трех типов только некоторые эластомерные респираторы разработаны для паровой стерилизации в автоклаве – ни хирургические маски, ни маски N95 не предназначены для паровой стерилизации.
Важно! CDC рекомендует использовать обычные тканевые маски. А вот хирургические маски или респираторы N-95 – это критические запасы, которые должны быть в резерве для медицинских работников и врачей, которые вовлечены в противодействие COVID-19.
После того, как вы наденете маску на улицу, следует очистить ее до следующего раза, когда вы окажетесь в общественных местах.
Если вы не выходите из дома часто, для большинства людей очищения раз в неделю хватит, но следует немедленно очистить маску, если вы были рядом с кем-то с симптомами коронавируса.
Пока нет стандартного метода или однозначного ответа, как правильно дезинфицировать маску, поэтому вот несколько способов очистить маску для лица в домашних условиях.
Постирать маску с мылом
Если вам приходится часто носить маску для лица, чтобы ткань не раздражала вашу кожу, рекомендуем споласкивать маску теплой (около 80 градусов) мыльной водой, обязательно следует очистить все части ткани и элементы маски, не промокая маску насквозь.
Подождите пока маска подсохнет естественным образом на продезинфицированной поверхности.
Маску можно стирать в мыльном растворе / Фото Unsplash
Пропарить маску утюгом
Высокие температуры способны убить вирусы, но проходиться утюгом по маске стоит уже после стирки с мылом. Этот способ стоит использовать как дополнительный.
Обработать маску антисептическим средством
Простой и эффективный способ очистки маски в домашних условиях. Для этого достаточно тщательно обработать поверхности маски антисептиком, чтобы маска стала чуть влажной, после этого маска должна подсохнуть.
Постирать маску в стиральной машине
Калифорнийский департамент здравоохранения предлагает очищать маски для лица в стиральной машине. Если вы хотите бросить использованную маску для лица к остальной одежде, поместите ее сперва в специальный сетчатый мешок.
Респиратор можно использовать повторно, если очищать регулярно / Фото Pixabay
Как дезинфицировать респиратор
Если вы все же решили пользоваться респиратором, его тоже нужно очищать и дезинфицировать регулярно, это главное условие его повторного использования, иначе он теряет свои защитные функции.
Способ 1
Оставьте респиратор на открытом воздухе в сухую погоду на 3–4 дня. Если полностью высушить маску в течение трех-четырех дней, вирусы на ней погибнут.
При необходимости использования маски ежедневно, стоит приобрести четыре штуки, чтобы каждый день использовать новую, а предыдущую в это время сушить.
Впрочем, заметим, что маски лучше не оставлять под открытым солнцем – ультрафиолет разрушает слои маски, в частности полипропилен, а следовательно маска становится неэффективной.
Способ 2
Простерилизовать респиратор в духовке, подвесив его так, чтобы он не касался металлических поверхностей. Вирус SARS-CoV-2 погибает при температуре 65°C и выше в течение 30 мин.
Маска или респиратор / Инфографика 24 канала
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