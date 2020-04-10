Как очищать и дезинфицировать маску в домашних условиях

Если вы пользуетесь многоразовой маской, следует помнить, что ее следует регулярно очищать. Чтобы маска выполняла свою функцию, она должна быть чистой и обеззараженной.

В условиях пандемии COVID-19 следить за гигиеной крайне важно, в частности, носить маску, чтобы не только защитить себя от заражения, но и предотвратить распространение инфекции в случае, если вы являетесь носителем коронавируса.

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Последние рекомендации СDC свидетельствуют о том, что в качестве индивидуальной защиты лучше всего использовать тканевую маску, ведь часть людей могут быть бессимптомными носителями коронавирусной инфекции, а капли воздуха, который мы выдыхаем во время общения, кашля или чихания способны распространять SARS-CoV-2.

В общем, есть три типа масок, которые можно использовать для борьбы с инфекцией:

Хирургические маски.

Респираторы эластомерные (1).

Респираторные маски типа N95.

Из этих трех типов только некоторые эластомерные респираторы разработаны для паровой стерилизации в автоклаве – ни хирургические маски, ни маски N95 не предназначены для паровой стерилизации.

Важно! CDC рекомендует использовать обычные тканевые маски. А вот хирургические маски или респираторы N-95 – это критические запасы, которые должны быть в резерве для медицинских работников и врачей, которые вовлечены в противодействие COVID-19.

После того, как вы наденете маску на улицу, следует очистить ее до следующего раза, когда вы окажетесь в общественных местах.

Если вы не выходите из дома часто, для большинства людей очищения раз в неделю хватит, но следует немедленно очистить маску, если вы были рядом с кем-то с симптомами коронавируса.

Пока нет стандартного метода или однозначного ответа, как правильно дезинфицировать маску, поэтому вот несколько способов очистить маску для лица в домашних условиях.

Постирать маску с мылом

Если вам приходится часто носить маску для лица, чтобы ткань не раздражала вашу кожу, рекомендуем споласкивать маску теплой (около 80 градусов) мыльной водой, обязательно следует очистить все части ткани и элементы маски, не промокая маску насквозь.

Подождите пока маска подсохнет естественным образом на продезинфицированной поверхности.



Маску можно стирать в мыльном растворе / Фото Unsplash

Пропарить маску утюгом

Высокие температуры способны убить вирусы, но проходиться утюгом по маске стоит уже после стирки с мылом. Этот способ стоит использовать как дополнительный.

Обработать маску антисептическим средством

Простой и эффективный способ очистки маски в домашних условиях. Для этого достаточно тщательно обработать поверхности маски антисептиком, чтобы маска стала чуть влажной, после этого маска должна подсохнуть.

Постирать маску в стиральной машине

Калифорнийский департамент здравоохранения предлагает очищать маски для лица в стиральной машине. Если вы хотите бросить использованную маску для лица к остальной одежде, поместите ее сперва в специальный сетчатый мешок.



Респиратор можно использовать повторно, если очищать регулярно / Фото Pixabay

Как дезинфицировать респиратор

Если вы все же решили пользоваться респиратором, его тоже нужно очищать и дезинфицировать регулярно, это главное условие его повторного использования, иначе он теряет свои защитные функции.

Способ 1

Оставьте респиратор на открытом воздухе в сухую погоду на 3–4 дня. Если полностью высушить маску в течение трех-четырех дней, вирусы на ней погибнут.

При необходимости использования маски ежедневно, стоит приобрести четыре штуки, чтобы каждый день использовать новую, а предыдущую в это время сушить.

Впрочем, заметим, что маски лучше не оставлять под открытым солнцем – ультрафиолет разрушает слои маски, в частности полипропилен, а следовательно маска становится неэффективной.

Способ 2

Простерилизовать респиратор в духовке, подвесив его так, чтобы он не касался металлических поверхностей. Вирус SARS-CoV-2 погибает при температуре 65°C и выше в течение 30 мин.



Маска или респиратор / Инфографика 24 канала

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