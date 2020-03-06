Дезинфекция метро, антисептики в аптеках: что будет делать Киев для борьбы с коронавирусом

Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение о введении дополнительных мер для предотвращения распространения коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Отдельный прием пациентов

В медучреждениях должны обеспечить отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, а также отбор биологического материала от больных респираторными заболеваниями.

Запас противовирусных препаратов

Больницы должны обеспечить запасом противовирусных препаратов, рекомендованных для лечения нового коронавируса, дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты.

В аптеках должны быть необходимые препараты

В аптеках должно быть достаточное количество противовирусных, лечебных и витаминных препаратов, средств неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ и средств индивидуальной защиты.

Общественный транспорт и остановки должны проходить дезинфекцию

Департамент транспортной инфраструктуры, Киевский метрополитен, Киевпастранс должны усилить дезинфекционные мероприятия на остановках транспорта, в помещениях станций метрополитена и в самом транспорте. Также работников должны обеспечить средствами индивидуальной защиты, антисептиками и масками, и ежедневно контролировать состояние их здоровья.

Дезинфекция в местах массового пребывания людей

Должны усилить режим дезинфекции на вокзалах, в учреждениях торговли, культуры, торгово-развлекательных заведениях, кинотеатрах и тому подобное. Работникам учреждений руководители должны обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены и провести обучение по предотвращению распространения коронавируса.

Ограничения проведения культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях

В киевских университетах должны ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе в общежитиях.

В случае выявления симптомов коронавируса киевляне должны обратиться на горячую линию "Совет врача по телефону" по телефонам: 15-83 со стационарного и 044-235-01-01 – с мобильного.

Добавим, как информируют в Минздраве, по всей Украине в определенных медицинских учреждениях продолжается обучение (симуляционные упражнения) в случае фиксации коронавируса.



Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала

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