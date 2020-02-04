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Дезинфекционные камеры и охрана Росгвардии: что известно о российской карантинной зоне в Сибири

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Российская карантинная зона в Сибири / sibreal.org

РФ создаст в Сибири карантинную зону для россиян и иностранцев, эвакуированных из китайской провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса. Эвакуированных из Китая россиян отвезут в Сибирь под надзором Росгвардии.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову, которая приехала во вторник в Тюмень.

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Два периметра ограждения и охрана Росгвардии будут выставлены вокруг реабилитационного центра, где будут размещены эвакуированные из Китая. В учреждении есть условия для соблюдения режима и дезинфекционные камеры. Всем эвакуируемым нужно прожить в центре 2 недели.

После прибытия пассажиры пройдут дополнительный осмотр на летном поле, а также таможенный и пограничный контроль, "чтобы не было лишних контактов".

Что известно о мерах безопасности в России из-за вспышки коронавируса

Правительство Российской Федерации решило разрешить депортацию иностранцев, у которых подтвердили смертельный коронавирус из Китая. Кроме того, утвержден план борьбы с распространением инфекции на территории России.

Документ включает китайский коронавирус в перечень заболеваний, представляющих опасность для российского общества. Глава российского правительства заверил, что ситуация находится под контролем и у России есть все необходимые для борьбы с вирусом средства.

Отметим, что ранее в России подтвердили два случая заражения китайским коронавирусом в Забайкальском крае и в Тюменской области. Оба больных – граждане из Китая. Кроме того, РФ закрыла сухопутную границу с Китаем.

Также с 1 февраля закрыто авиасообщение России с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в московский аэропорт Шереметьево.


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Теги: Китай Коронавирус 2020 Новости России Новости Здоровье Лечение Здоровье
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