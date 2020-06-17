Как диабет влияет на развитие болезни Альцгеймера: установили новую взаимосвязь
Ученые установили, почему люди с диабетом имеют повышенный риск развития болезни Альцгеймера и наоборот. Дело в скоплении амилоидных фибрилл, которые впервые удалось визуализировать с высоким разрешением.
Ученые из Германии применили криоэлектронную микроскопию и впервые выполнили 3D визуализацию структуры в очень высоком разрешении, пишет Medical Express.
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Фибриллы этих двух заболеваний очень похожи
Токсичные скопления белков характерны для ряда заболеваний, в частности болезни Альцгеймера, Паркинсона и диабета второго типа. Эти скопления содержат микробелковые нити, которые называют фибриллами.
Фибриллы активно изучали в течение многих лет, однако точность их структуры была невысокой.
Структура фибрилл сахарного диабета оказалась очень сходной со структурой при болезни Альцгеймера.
3D реконструкция бета-фибрилл / Фото medicalxpress.com/
Модель показывает, как отдельные молекулы гормона IAPP, который присутствует в фибриллах при диабете, накладываются друг на друга, образуя S-образное поперечное сечение.
Эта схожесть очень интересна, поскольку существует корреляция между болезнью Альцгеймера и диабетом, когда одно заболевание повышает риски другого и наоборот,
– прокомментировал результаты труда соавтор исследования Вольфганг Хойер.
Новое понимание структур фибрилл обеспечивает платформу для лучшего понимания процесса их образования, а значит и для их уничтожения.
Теперь мы можем разработать ингибиторы для целенаправленного подавления фибрилл, – отметил исследователь.