Диабет и генетика: обнаружили новый ДНК код

Некоторые люди имеют повышенные риски развития сахарного диабета первого типа из-за наследования определенных генов.

Изучая молекулярные факторы риска развития аутоиммунных заболеваний, группа ученых из США обнаружила, что нарушения в последовательности ДНК могут повышать риски диабета, пишет EurekAlert.

Читайте также: Установили новую причину проблем со зрением

Эксперименты на грызунах свидетельствуют, что изменения в последовательности ДНК могут провоцировать неправильное сворачивание хромосом, что сказывается на регуляции генов, связанных с развитием диабета первого типа.

Нарушение свертывания ДНК было выявлено в Т-лимфоцитах. В конечном итоге это провоцировало у грызунов развитие болезни.

Примечательно, что неправильное сворачивание происходило у мышей до того, как в организме развивался диабет.

Мы впервые наблюдали, что неправильное свертывание ДНК может провоцировать диабет. Понимание этого процесса поможет создать основу для разработки лечения, чтобы вернуть назад изменения в последовательности ДНК,

– отметили авторы.

Молекулярные факторы были еще не достаточно изучены в контексте связи генетики и аутоиммунных заболеваний, которых на сегодня насчитывают более 80 видов. Авторы подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования этой взаимосвязи, однако уже сейчас их работа стала важным шагом в определении новых рисков развития сахарного диабета первого типа.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.