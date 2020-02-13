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Диабет и генетика: обнаружили новый ДНК код

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Связь диабета с генетичнимии особенностями / Unsplash

Некоторые люди имеют повышенные риски развития сахарного диабета первого типа из-за наследования определенных генов.

Изучая молекулярные факторы риска развития аутоиммунных заболеваний, группа ученых из США обнаружила, что нарушения в последовательности ДНК могут повышать риски диабета, пишет EurekAlert.

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Эксперименты на грызунах свидетельствуют, что изменения в последовательности ДНК могут провоцировать неправильное сворачивание хромосом, что сказывается на регуляции генов, связанных с развитием диабета первого типа.

Нарушение свертывания ДНК было выявлено в Т-лимфоцитах. В конечном итоге это провоцировало у грызунов развитие болезни.

Примечательно, что неправильное сворачивание происходило у мышей до того, как в организме развивался диабет.

Мы впервые наблюдали, что неправильное свертывание ДНК может провоцировать диабет. Понимание этого процесса поможет создать основу для разработки лечения, чтобы вернуть назад изменения в последовательности ДНК,
– отметили авторы.

Молекулярные факторы были еще не достаточно изучены в контексте связи генетики и аутоиммунных заболеваний, которых на сегодня насчитывают более 80 видов. Авторы подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования этой взаимосвязи, однако уже сейчас их работа стала важным шагом в определении новых рисков развития сахарного диабета первого типа.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Лечение Здоровье ДНК Диабет
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