Диагностика COVID-19: украинский производитель передаст еще 250 тысяч ПЦР-тестов в регионы

Минздрав направит в регионы Украины еще 250 тысяч ПЦР-тестов для определения наличия коронавируса у пациентов.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, пишет Здоровье 24.

Читайте также В Украине разработали тесты на COVID-19: мы 5 государство, которому это удалось

Так, в Украине уже началась поставка ПЦР-систем украинского производителя. Первую поставку двух тысяч ПЦР-систем предприятия "Укргентех" осуществили 24 апреля. Одна ПЦР-система насчитывает почти 100 тестов.

Сегодня (25 апреля) – еще тысяча, то есть еще 100 тысяч тестов, завтра (26 апреля) предполагается еще 150 тысяч тестов. Они сразу едут в регионы, и сразу начинается соответствующий процесс тестирования людей, которые в этом нуждаются,

– сказал глава Минздрава.

Кроме того, Степанов рассказал, что Министерство финансов выделило Институту молекулярной биологии и генетики НАН Украины средства "на научные исследования и возможность изготовления и тестирования ПЦР-систем".



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье