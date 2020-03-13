Диагностика коронавируса не очень эффективна, поэтому результаты тестов могут быть ложными

Пока что человечество не имеет на 100% эффективного метода диагностики коронавируса, поэтому результаты могут быть ошибочными. Следовательно, многие лаборатории сейчас работают над тем, чтобы исправить это.

Об этом заявил директор Института биохимии имени А. В. Палладина Сергей Комисаренко в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

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Дело в том, что идеальной диагностики, которая бы давала быстрый и точный результат на коронавирус, пока что не существует. Сергей Комисаренко заявил, что многие лаборатории работают над созданием эффективной диагностики Covid-19.

По словам Комиссаренко, недостатки нынешней диагностики этого штамма коронавируса в том, что результаты могут быть как и ошибочнонегативними, так и ошибочнопозитивними. В связи с этим, больного человека могут отпустить домой, а здорового оставить лечиться.

Вместе с тем, Комисаренко поддержал введение карантина в Украине, ведь, по его мнению, преждевременные меры могут уберечь жизни многих людей.

Когда стоит на кону смерть людей, жизнь людей – не должно быть особых колебаний, ввести карантин или нет. Поэтому я полностью поддерживаю введение карантина в Украине,/

– заявил он.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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