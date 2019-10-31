Студентка из Украины разработала новый метод диагностики рака

Ученица Малой академии наук Украины Ольга Харасахал представила метод обнаружения метастаз на ранних стадиях онкозаболеваний, за что получила “золото” на одном из крупнейших мировых конкурсов научных проектов.

В пресс-службе Министерства образования и науки рассказали, что двое учеников Малой академии наук Украины завоевали две медали на Международном конкурсе научных проектов Mostratec-2019.

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Ольга Харасахал получила золотую медаль и особую награду мирового сообщества "Свободная наука" за разработку нового метода выявления метастаз меланомы на ранних стадиях по анализу крови.

Меланома – что это? Меланома – это один из самых опасных видов рака, поскольку распространяется через лимфу и кровь почти во все органы.

Злокачественная опухоль преимущественно локализуется в коже, значительно реже в сетчатке глаза, на слизистых оболочках.

По данным ВОЗ, ежегодно во всем мире регистрируется приблизительно 48 000 смертей, связанных с меланомой.

Проект уже работает в онкодиспансере в Мариуполе, откуда девушка родом.

"Я посвятила свою научную работу меланоме – раку кожи. Мариуполь – приморский город, у нас много людей отдыхают на пляже и не знают меры в этом. Солнечный ожог, который человек получил в 13 лет, может быть причиной меланомы в 60", – рассказала Ольга в интервью изданию "Освитория".

Конструкция аппарата и принцип его работы не новые. Но метод диагностики, который предложила Ольга, принципиально отличается от предыдущих тем, что дает возможность по анализу крови выявить начало процесса образования метастазов при меланоме и спрогнозировать развитие болезни.



Меланома – наиболее злокачественный вид опухоли

Кроме исследования проблем рака, Ольга работает волонтером в госпитале, с 14 лет помогала воинам АТО в Мариуполе, была победительницей всемирного конкурса INTEL ISEF.

Другой украинский участник – Дмитрий Соломянюк – получил бронзовую медаль, предложив уникальный метод борьбы с пластиковыми отходами и свалками.



Дмитрий Соломянюк и Ольга Харасахал

Mostratec – один из крупнейших мировых конкурсов научных проектов. В этом году он состоялся в Нову-Амбургу (Бразилия). В конкурсе принимают участие 35 стран мира в 15 номинациях. Он имеет очень строгую систему рецензии и отбора участников. Украина впервые присоединилась к конкурсу и получила две награды.

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