Диагностирование коронавируса в Украине: в каких областях появятся тест-системы

Украина ожидает прибытие 50 тест-систем для диагностики нового вида коронавируса. Одной системы будет достаточно для исследования ста образцов. В каких областях они появятся в ближайшие сроки рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

На брифинге Ляшко сообщил, что на этой неделе тест-системы передадут в Днепропетровскую и Одесскую области.

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Позже, по его словам, системы для выявления коронавируса должны появиться в Черновцах, Львове и на Закарпатье.

"Будет передача тест-систем уже буквально на этой неделе. Точно будет Днепропетровская, Одесская области, в которых есть оборудование. В дальнейшем будут передаваться... Мы ставим приоритет на Черновцы, Закарпатье, Львовскую область", – сказал Ляшко.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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