Диета при язве желудка: как правильно питаться

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Язвенная болезнь желудка: диета
Язвенная болезнь желудка: диета / unsplash.com

При острой стадии язвенной болезни врачи назначают "лечебный стол №1" по Певзнеру или диету с механическим и химическим щажением – щадящая диета (ЩД). После снятия обострения пациенту рекомендуют переходить на ОВД – основной вариант диеты.

У многих пациентов это вызывает страх, ступор и несогласие, рассказала гастроэнтеролог Елена Хлевная.

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Если человек до этого придерживался принципов рационального питания ему будет проще. Он исключит из своего рациона то, что "нельзя". А вот пищевым космополитам и людям, которые принимают пищу 2 раза в день куда сложнее. Вот варианты меню для таких людей.

Диета для людей с язвенной болезнью

Завтрак на выбор:

Овсянка \ рис на воде или молоке;
Отварная гречка с маслом;
Запеканка из нежирного сыра;
Паровой омлет из двух яиц и тостом;
Яйца с подсушенным белым хлебом.

Харчування при виразці
Питание при язве

Перекус на выбор:

Нежирный творог или йогурт без наполнителя;
Печеное яблоко с медом;
Банан;
Сырники на пару;
Тост с вареньем или медом.

Обед (2 блюда на выбор):

Перетертый овощной суп с сухариками;
Паровые тефтели с вареными \ тушеными овощами;
Картофельное пюре и паровая котлета с овощами;
Суп с лапшой или слизистый рисовый суп;
Вареники со сметаной;
Ленивые вареники с маслом.

Ужин на выбор:

Картофельное пюре с отварной рыбой \ курицей;
Овощное соте \ рагу с подсушенным белым хлебом;
Отварной рис плюс суфле из индейки;
Запеканка из кабачков и отварная куриная грудка.

Перед сном:

Стакан молока.

via GIPHY

В течение дня пьем:

Отвар шиповника \ некрепкий чай \ ромашковый чай \ воду без газа, кисели, фруктовые компоты, разбавленный морковный, персиковый, грушевый соки.

Каждый под себя может видоизменить эти рекомендации, можно менять местами блюда, главное 5-6 разовое питание небольшими порциями.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Желудочно-кишечный тракт Новости Здоровье Здоровая жизнь Лечение Диеты
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