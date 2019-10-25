Диета при язве желудка: как правильно питаться
При острой стадии язвенной болезни врачи назначают "лечебный стол №1" по Певзнеру или диету с механическим и химическим щажением – щадящая диета (ЩД). После снятия обострения пациенту рекомендуют переходить на ОВД – основной вариант диеты.
У многих пациентов это вызывает страх, ступор и несогласие, рассказала гастроэнтеролог Елена Хлевная.
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Если человек до этого придерживался принципов рационального питания ему будет проще. Он исключит из своего рациона то, что "нельзя". А вот пищевым космополитам и людям, которые принимают пищу 2 раза в день куда сложнее. Вот варианты меню для таких людей.
Диета для людей с язвенной болезнью
Завтрак на выбор:
Овсянка \ рис на воде или молоке;
Отварная гречка с маслом;
Запеканка из нежирного сыра;
Паровой омлет из двух яиц и тостом;
Яйца с подсушенным белым хлебом.
Питание при язве
Перекус на выбор:
Нежирный творог или йогурт без наполнителя;
Печеное яблоко с медом;
Банан;
Сырники на пару;
Тост с вареньем или медом.
Обед (2 блюда на выбор):
Перетертый овощной суп с сухариками;
Паровые тефтели с вареными \ тушеными овощами;
Картофельное пюре и паровая котлета с овощами;
Суп с лапшой или слизистый рисовый суп;
Вареники со сметаной;
Ленивые вареники с маслом.
Ужин на выбор:
Картофельное пюре с отварной рыбой \ курицей;
Овощное соте \ рагу с подсушенным белым хлебом;
Отварной рис плюс суфле из индейки;
Запеканка из кабачков и отварная куриная грудка.
Перед сном:
Стакан молока.
В течение дня пьем:
Отвар шиповника \ некрепкий чай \ ромашковый чай \ воду без газа, кисели, фруктовые компоты, разбавленный морковный, персиковый, грушевый соки.
Каждый под себя может видоизменить эти рекомендации, можно менять местами блюда, главное 5-6 разовое питание небольшими порциями.
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