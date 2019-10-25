Диета при язве желудка: как правильно питаться

При острой стадии язвенной болезни врачи назначают "лечебный стол №1" по Певзнеру или диету с механическим и химическим щажением – щадящая диета (ЩД). После снятия обострения пациенту рекомендуют переходить на ОВД – основной вариант диеты.

У многих пациентов это вызывает страх, ступор и несогласие, рассказала гастроэнтеролог Елена Хлевная.

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Если человек до этого придерживался принципов рационального питания ему будет проще. Он исключит из своего рациона то, что "нельзя". А вот пищевым космополитам и людям, которые принимают пищу 2 раза в день куда сложнее. Вот варианты меню для таких людей.

Диета для людей с язвенной болезнью

Завтрак на выбор:

Овсянка \ рис на воде или молоке;

Отварная гречка с маслом;

Запеканка из нежирного сыра;

Паровой омлет из двух яиц и тостом;

Яйца с подсушенным белым хлебом.



Питание при язве

Перекус на выбор:

Нежирный творог или йогурт без наполнителя;

Печеное яблоко с медом;

Банан;

Сырники на пару;

Тост с вареньем или медом.

Обед (2 блюда на выбор):

Перетертый овощной суп с сухариками;

Паровые тефтели с вареными \ тушеными овощами;

Картофельное пюре и паровая котлета с овощами;

Суп с лапшой или слизистый рисовый суп;

Вареники со сметаной;

Ленивые вареники с маслом.

Ужин на выбор:

Картофельное пюре с отварной рыбой \ курицей;

Овощное соте \ рагу с подсушенным белым хлебом;

Отварной рис плюс суфле из индейки;

Запеканка из кабачков и отварная куриная грудка.

Перед сном:

Стакан молока.

В течение дня пьем:

Отвар шиповника \ некрепкий чай \ ромашковый чай \ воду без газа, кисели, фруктовые компоты, разбавленный морковный, персиковый, грушевый соки.

Каждый под себя может видоизменить эти рекомендации, можно менять местами блюда, главное 5-6 разовое питание небольшими порциями.

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