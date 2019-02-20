Диетолог опровергла 20 популярных мифов о похудении и пользе продуктов

Сегодня мода распространяется не только на одежду и макияж, но и на еду. Но верить определенным утверждениям или нет – решает каждый человек для себя.

Диетолог Альбина Комиссарова опровергла пользу определенных популярных мифов о здоровье.

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1. Гималайская соль не более полезна и питательна, чем обычная. Она может содержать больше минералов. Но это не значит, что она предоставляет супер эффект.

2. Лектины безвредны. Это семейство белковых соединений. Они есть у бобовых и других растениях. Не стоит избегать лектинов, ведь они не нанесут вред организму.

3. Натуральные сахара, такие как сироп агавы и кокосовый сахар ничем не лучше, чем рафинированный белый сахар. Они содержат практически столько же калорий.

4. Пробиотики не улучшают настроение. Они также не влияют на иммунитет или общее самочувствие. Однако пробиотики полезны, если у человека синдром раздраженного кишечника.

Пробиотики не улучшит настроение

5. "Олужнять" свое тело щелочной водой или чем-то еще не нужно. Человек не может изменить уровень pH своего тела с помощью еды или напитков.

6. Кетогенная диета – это не волшебный способ похудения. Она работает, как и любая другая диета, создавая вам дефицит калорий. Однако она также может привести к дефициту питательных веществ.

7. Яблочный уксус хорошо использовать для салата. Но не для лечения рефлюкса или акне.

8. Антиперспирант не вызывает рак молочной железы. Активный ингредиент алюминий (Aluminum) максимум может загрязнить вашу одежду, но он не вызывает рак.



Антиперспирант не вызывает рак молочной железы

9. Детокс с помощью сока не нужен. В организме человека уже есть система детоксикации – это печень и почки.

10. Угольная зубная паста не укрепляет ваши зубы. Более того – она ​​может повредить эмаль зубов.

11. Не ускорит метаболизм вода с лимоном. Это не способ детоксикации организма. Зато вода с лимоном может испортить эмаль. Поэтому после употребления такой воды эксперты советуют выпить простой воды.

12. Активированный уголь можно использовать как сорбент. Но для очистки кожи или организма он неэффективен.



Активированный уголь для очистки кожи или организма неэффективен

13. Инфракрасная сауна не сжигает жир и не выводит токсины. Тело нагревается, человек потеет. Единственное, что теряете – это вода.

14. У большинства людей глютен хорошо усваивается. Единственное исключение – целиакия или возникновения боли в животе, рвота или диарея после употребления продукте с глютеном.

15. Добавки коллагена не улучшает здоровье кожи и волос.

16. Не нужно тренироваться натощак, чтобы сжечь жир. Однократная тренировка имеет такой эффект. Но со временем тело адаптируется и разницы, позавтракали ли вы, или нет не будет.

17. Токсины невозможно вывести через пот. Потоотделение – это лишь функция организма, которая способна регулировать температуру тела.

18. Тампоны из органического хлопка и менструальные чаши не являются безопаснее, чем обычные тампоны. Они не могут уберечь от синдрома токсического шока.

19. Чтобы очистить кишечник, не нужно ставить клизму. Если у вас запор, то существуют безопасные и дешевые способы, чтобы решить эту проблему. Если вы заплатите кому-то с целью похудеть, то вы просто заплатите кому-то за диарею.

20. Не пейте красное вино, просто потому, что оно полезно для здоровья. Пейте из-за того, что оно вам нравится. Но помните, что безопасной дозы алкоголя не существует.

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