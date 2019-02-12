Диетолог опровергла эффективность раздельного питания

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Диетолог опровергла эффективность раздельного питания
Диетолог опровергла эффективность раздельного питания / culturestarved.com

Раздельное питание – это система питания, которую предложили врач Уильям Хэй и натуропат Герберт Шелтон. Она предполагает, что существуют несовместимые продукты, которые нужно есть отдельно.

Поклонники такой системы питания считают, что запрещено употреблять определенные комбинации продуктов: углеводы с кислой пищей; белок с углеводами; жиры с белками; кислые фрукты с белками, и тому подобное.

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Однако диетолог Альбина Комиссарова не согласен с этой теорией. Она отмечает, что пищеварение начинается уже во рту, продолжается в желудке и идет в отделах кишечника.

А вся еда, которая попадает в наш организм распадается на более мелкие молекулы (как белки на аминокислоты, например) с помощью специальных ферментов.

Якщо людина змішує їжу, то вона добре розщеплюється та засвоюється

Если человек смешивает пищу, то она хорошо расщепляется и усваивается

Если человек смешивает пищу, то она хорошо расщепляется и усваивается – ферменты имеют свои точки программы, но не мешают работе друг друга, а скорее дополняют.

 
Диетолог Альбина Комиссарова
"Практически не существует продуктов, которые содержат только один микронутриент, разве что белок яйца или белый сахар. Например, белый йогурт содержит 5 граммов белка и 3,5 грамма углеводов, что уже его делает смешанной пищей".

Поклонники теории раздельного питания считают, что для переваривания белков требуется кислая среда, а для углеводов – щелочная и поэтому смешанная пища не переваривается.

Диетолог отмечает, что это не так. Среда в различных отделах желудочно-кишечного тракта более или менее постоянное и не меняется от вида продуктов. Оно идеально подходит для полноценного переваривания пищи.

Cистема роздільного харчування є антинауковою, – дієтолог

Система раздельного питания является антинаучной, – диетолог

То есть система раздельного питания является антинаучной. Поэтому можно и нужно употреблять пищу в обычном режиме.

 
Врач
"Любое зацикливание на определенной системе питания, соблюдение таблиц, исключение определенных продуктов, ведет к повышенному вниманию к питанию и снижению калорийности рациона, поэтому мы худеем (чувствуем себя лучше)".

Такое зацикливание, по словам эксперта, является опасным. Кроме этого, человек лишает себя разнообразия и любимых сочетаний продуктов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не забудьте поставить лайк️ Раздельное питание - система питания, предложенная Гербертом Шелтоном, которая подразумевает, что существуют несовместимые продукты, а белки и углеводы нужно есть раздельно. Что на самом деле? Пищеварение начинается уже во рту, продолжается в желудке и идет в отделах кишечника. Вся еда, которая попадает в наш организм распадается на более мелкие молекулы(как белки на аминокислоты, например) при помощи специальных ферментов. Смешанная пища прекрасно расщепляется и усваивается, так как ферменты имеют свои точки приложения и не мешают работе друг друга, а скорее дополняют. ️Кроме того, практически не существует продуктов, которые содержат ТОЛЬКО один макронутриент, разве что белок яйца или белый сахар. К примеру, белый йогурт содержит 5 г белка и 3,5 г углеводов, что уже его делает смешанной едой. Есть идея, что для переваривая белков нужна кислая среда, а для углеводов щелочная и поэтому смешанная пища не переваривается. Это не так, среда в разных отделах ЖКТ более или менее постоянная и не меняется от вида продуктов, а также идеальная для полноценного переваривания еды. Проще говоря: система антинаучна и можно и нужно есть еду в обычном режиме. ‍♀️«А мне помогло!» Любое зацикливание на определенной системе питания, следование таблицам, исключение определенных продуктов, ведет к повышенному вниманию к питанию и снижению калорийности рациона, поэтому мы худеем(чувствуем себя лучше) ‍♀️«Это опасно?» Любое зацикливание опасно, плюс мы лишаем себя разнообразия и любимых сочетаний продуктов. ️Ставьте смайл в комменты, если тема была полезна

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Теги: Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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