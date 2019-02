Диетолог опровергла эффективность раздельного питания

Не забудьте поставить лайк️ Раздельное питание - система питания, предложенная Гербертом Шелтоном, которая подразумевает, что существуют несовместимые продукты, а белки и углеводы нужно есть раздельно. Что на самом деле? Пищеварение начинается уже во рту, продолжается в желудке и идет в отделах кишечника. Вся еда, которая попадает в наш организм распадается на более мелкие молекулы(как белки на аминокислоты, например) при помощи специальных ферментов. Смешанная пища прекрасно расщепляется и усваивается, так как ферменты имеют свои точки приложения и не мешают работе друг друга, а скорее дополняют. ️Кроме того, практически не существует продуктов, которые содержат ТОЛЬКО один макронутриент, разве что белок яйца или белый сахар. К примеру, белый йогурт содержит 5 г белка и 3,5 г углеводов, что уже его делает смешанной едой. Есть идея, что для переваривая белков нужна кислая среда, а для углеводов щелочная и поэтому смешанная пища не переваривается. Это не так, среда в разных отделах ЖКТ более или менее постоянная и не меняется от вида продуктов, а также идеальная для полноценного переваривания еды. Проще говоря: система антинаучна и можно и нужно есть еду в обычном режиме. ‍♀️«А мне помогло!» Любое зацикливание на определенной системе питания, следование таблицам, исключение определенных продуктов, ведет к повышенному вниманию к питанию и снижению калорийности рациона, поэтому мы худеем(чувствуем себя лучше) ‍♀️«Это опасно?» Любое зацикливание опасно, плюс мы лишаем себя разнообразия и любимых сочетаний продуктов. ️Ставьте смайл в комменты, если тема была полезна

A post shared by Диетолог, Альбина Комиссарова (@doctor_komissarova) on Feb 11, 2019 at 11:35pm PST