Диетолог опровергла несколько мифов о кофе

Кофе считается одним из самых популярных напитков в мире. Именно поэтому рождаются многочисленные мифы о кофе. Одни ученые утверждают, что он полезен, а другие считают, что он приносит только вред организму.

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова опровергла мифы о кофе.

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1. Беременным кофе нельзя

Для беременных женщин достаточно употреблять не более 200 миллиграммов кофеина в сутки. Но стоит помнить, что и кофе, и чай, и шоколад содержат кофеин. Лучше ограничиться 1-2 чашками напитка.

2. Кофе обезвоживает

Он не обезвоживает. Кофе может "сушить" полость рта, вызывает ложное чувство жажды. Если хотите пить после чашки кофе – пейте. Кофе делает легкий мочегонный эффект и если вы пьете достаточно жидкости в течение дня – то все будет хорошо.



Кофе не обезвоживает

3. Кофе не может навредить здоровым людям

Кофеин может быть вредным здоровым людям тогда, когда люди будут принимать его вместе с алкоголем или же, если они выпьют более 4 чашек кофе. В последнем случае это может привести к головной боли, бессоннице и учащенному сердцебиению.

4. Доза кофе

Норма кофе – 400 мг кофеина в день для здоровых взрослых людей. Такое количество содержится в 4 чашках (250 мл) кофе или 10 банках колы или 2 энергетических напитках.

Такая "доза" не несет абсолютно никакого доказанного вреда для человека. Но когда вы пьете кофе, всегда ориентируйтесь на самочувствие.



Диетолог опровергла мифы о кофе

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