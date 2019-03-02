Диетолог опровергла пользу популярного типа питания
Сыроедение – это определенная система питания, при которой люди употребляют продукты только в сыром виде, то есть без тепловой обработки.
Диетолог Екатерина Павлова взяла за основу рациона – сырые овощи, фрукты и орехи.
Читайте также: Популярный заменитель сахара вызывает опасные болезни
Она отмечает, что сыроедение вредит не только взрослым, но и малышам.
При таком типе питания существует дефицит белка, витаминов В2, В12, А, Д, железа и кальция. Недостаток жиров приводит к проблемам с гормонами, нарушению либидо, бесплодию, неспособности выносить ребенка.
Много овощей в рационе — это круто и полезно. Но, чтобы получить заявленный antiage-эффект сыроедения, достаточно составить свой рацион на 50% из овощей.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.