Диетолог опровергла пользу популярного типа питания

28 Читати новину українською
Диетолог опровергла пользу сыроедения
Диетолог опровергла пользу сыроедения / unsplash.com

Сыроедение – это определенная система питания, при которой люди употребляют продукты только в сыром виде, то есть без тепловой обработки.

Диетолог Екатерина Павлова взяла за основу рациона – сырые овощи, фрукты и орехи.

Читайте также: Популярный заменитель сахара вызывает опасные болезни

 
Диетолог Екатерина Павлова
“Сыроедение не является и не может быть сбалансированным типом питания. Эта диета допускается на короткий промежуток времени, но не на всю жизнь. Я ничего не имею против вегетарианства, но это другое".

Она отмечает, что сыроедение вредит не только взрослым, но и малышам.

При таком типе питания существует дефицит белка, витаминов В2, В12, А, Д, железа и кальция. Недостаток жиров приводит к проблемам с гормонами, нарушению либидо, бесплодию, неспособности выносить ребенка.

via GIPHY

Много овощей в рационе — это круто и полезно. Но, чтобы получить заявленный antiage-эффект сыроедения, достаточно составить свой рацион на 50% из овощей.

 
Диетолог Екатерина Павлова
“А вот фрукты в большом количестве, особенно сладкие – сомнительная польза. Избыток фруктозы, нестабильная психика и плохие зубы. Сыроедение не излечивает рак. Раковые клетки любят глюкозу, которой в сладких фруктах достаточно”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AntiAge‍️ВРАЧ ДИЕТОЛОГ (@ekaterinadiet) on

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Картинки-поздравления с днем рождения: лучшая подборка
сегодня
1492
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание Стоматология
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
сегодня 12:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 939
Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
1 марта 16:01 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 450
Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
28 февраля 16:00 Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
260
Тест: что вы знаете о сексе?
27 февраля 21:00 Тест: что вы знаете о сексе?
Олександр Бевза 1439
Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
26 февраля 19:41 Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
439
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук