Диетолог опровергла пользу популярного типа питания

Сыроедение – это определенная система питания, при которой люди употребляют продукты только в сыром виде, то есть без тепловой обработки.

Диетолог Екатерина Павлова взяла за основу рациона – сырые овощи, фрукты и орехи.

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Диетолог Екатерина Павлова “Сыроедение не является и не может быть сбалансированным типом питания. Эта диета допускается на короткий промежуток времени, но не на всю жизнь. Я ничего не имею против вегетарианства, но это другое".

Она отмечает, что сыроедение вредит не только взрослым, но и малышам.

При таком типе питания существует дефицит белка, витаминов В2, В12, А, Д, железа и кальция. Недостаток жиров приводит к проблемам с гормонами, нарушению либидо, бесплодию, неспособности выносить ребенка.

Много овощей в рационе — это круто и полезно. Но, чтобы получить заявленный antiage-эффект сыроедения, достаточно составить свой рацион на 50% из овощей.

Диетолог Екатерина Павлова “А вот фрукты в большом количестве, особенно сладкие – сомнительная польза. Избыток фруктозы, нестабильная психика и плохие зубы. Сыроедение не излечивает рак. Раковые клетки любят глюкозу, которой в сладких фруктах достаточно”.

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