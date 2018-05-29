Диетолог разрушила миф о популярном способе похудения

Для того, чтобы похудеть, людям советуют есть по 6-7 раз в день небольшими порциями. Однако врач-диетолог Екатерина Павлова отмечает, что не нужно придерживаться этого, чтобы избавиться от лишних килограммов.

По ее словам, такой способ приема пищи подходит не всем. Этот режим питания необходим для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

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Диетолог Екатерина Павлова “Но возникает сложность, ведь когда ешь так часто, невольно начинаешь кушать маленькими порциями. Привыкаешь перехватывать на ходу, постоянно жевать. Основные приемы пищи сливаются с дополнительными перекусом”

Органы пищеварения постоянно работают без отдыха. Но человеку нужен стабильный режим.

Диетолог советует 4-разовое питание. В рационе присутствуют основные приемы пищи и один перекус. Много перекусов диетолог тоже не советует.

Врач Екатерина Павлова Когда человек привык есть один раз в день – ужинать и утром что-то перехватывать на ходу, то тут уже трех разовое питание будет хорошим шагом и достижением. Если же основные приемы пищи есть, нет серьезных погрешностей в режиме, мы можем сформировать стандартное пятиразовое питание. Перерывы между ними – 3 часа.”

Существуют определенные заболевания, при которых показано 3-х разовое питание. Это может сказать только врач и это важно учитывать.

Если у человека есть полноценный завтрак-обед-ужин, он не ест на ходу, соблюдает режим, то это лучше, чем 6-кратное непонятное питание из постоянных приемов пищи.

Когда вы построите режим, сразу заметите, как хорошо чувствует себя ваш организм, желудочно-кишечный тракт работает как часы, улучшается кожа и настроение.

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