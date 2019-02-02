Диетологи назвали худшие советы для похудения

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5 худших советов для похудения
5 худших советов для похудения / unsplash.com

Австралийские диетологи составили список неэффективных советов для того, чтобы избавиться от лишнего веса.

Эксперт Ли Холмс считает, что от некоторых продуктов даже с низким содержанием калорий, нужно отказаться, пишет Daily Mail.

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1. Все углеводы плохие

Австралийская гуру фитнеса Кейла Итсайнс утверждает, что большинству мифов об углеводах не стоит верить. Она подчеркивает, что углеводы необходимы организму для энергии и выносливости, концентрации и восстановления", и призывает не сокращать их количество.

Сокращение углеводов – это трюк, который не работает. Вместо этого человек тратит жизненно важные питательные вещества.

2. Включите в рацион низкокалорийные продукты

Тренер предложила включить рацион те продукты, которые уравновешивают гормоны, помогают сжигать жир и ускоряют обмен веществ.

Эти продукты для всех разные, но, в общем, стоит балансировать белки, полезные жиры, углеводы, а также включить в рацион больше свежих овощей и фруктов.

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3. Спорта без здорового питания достаточно

По мнению диетолога Джессики Сиппел, одним из самых главных мифов о похудении является мнение, что физические упражнения могут подарить фигуру мечты даже без соблюдения правильного питания. Однако эксперт уверяет, что чрезмерные нагрузки могут вызвать в организме стрессовую реакцию и тормозят процесс потери веса.

Диетолог советует тренироваться 30-45 минут пять раз в неделю.

4. Детокс поможет похудеть

Несмотря на то, что это является привычным явлением, оно малоэффективно. Если в начале будет наблюдаться снижение веса (чаще всего вес воды) и прилив энергии, потеря веса в конце концов остановится.

Диетолог отмечает, что пропуски пищи заставляют нарушать метаболизм. Она утверждает: чем экстремальнее действия, тем экстремальнее реакции.

Детокс не допоможе схуднути
Детокс не поможет похудеть

5. Весь сахар одинаковый и его употребление нужно ограничить

Диетолог Рэйчел Дэниелс убеждает, что сахар во фруктах очень отличается от сахара в конфетах и других сладостях. Во фруктах содержатся волокна, витамины и минералы. Несмотря на это эксперт советует не есть очень много фруктов.

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Теги: Здоровое питание Здоровье
Источник: 24 Канал
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