Диеты или спорт: назвали самый эффективный способ похудеть

Лето не за горами, поэтому уже время задуматься об отдыхе на море. Чтобы похудеть одни эксперты советуют придерживаться правильно питания, другие же призывают заниматься спортом.

Ученые Колорадского университета сравнили эффективность диет и упражнений при борьбе с лишним весом и назвали самый эффективный способ похудеть, пишет Science Daily.

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Специалисты подсчитали количество потребляемых калорий у людей, которые смогли сбросить вес и поддерживать его на одном уровне.

Они также провели анализ данных у людей с нормальным весом и избыточным. Для этого они использовали метод двойной метки воды. Он заключается в обогащении воды организма тяжелым тяжелым водородом и кислородом. Такой способ является более надежным, чем использование опросников и дневников питания.

Эксперты пришли к выводу, что эффективно снижают и поддерживают вес активные нагрузки. Зато диеты не давали такого эффекта.

При активных упражнениях человек будет употреблять почти столько же калорий, сколько при ожирении. Однако они будут быстрее тратиться. Благодаря этому удается избежать возврата лишнего веса.

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