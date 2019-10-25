Прививка от дифтерии: когда делать, виды и побочное действие вакцинации

Из-за большого количества невакцинированных людей в Украине существует угроза распространения заболевания среди населения. В октябре 2019 года случаи заболевания дифтерией выявили на Закарпатье и в Киеве.

Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений – вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых.

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Дифтерия – что это? Это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и приводит к воспалению преимущественно слизистых оболочек носогорла, общей интоксикации и поражению сердечно-сосудистой и нервной систем.

Когда делать прививку от дифтерии

Что касается дифтерии и столбняка, то иммунитет сохраняется на 10 лет, поэтому врачи советуют делать ревакцинацию – повторное введение вакцины каждые 10 лет. Поэтому если вам вкололи последнюю дозу в 16 лет, а вам сейчас 30, то это не значит, что у вас есть иммунитет от этих болезней.

По календарю прививок Украины вакцинация от дифтерии проводится в 2-4-6-18 месяцев, 6 лет, 16 лет и повторяется каждые 10 лет.

Кроме того, в случае если вас раньше не вакцинировали, то надо сделать как минимум три прививки вакциной АДС-М – сначала первая доза, через месяц – вторая, через 6 месяцев после второй – третья.

С вакцинацией от коклюша, дифтерии и столбняка как и с другими болезнями у украинцев еще не все в порядке, поскольку необходимого уровня среди детей в 95% еще не достигнуто.



В Украине недостаточный уровень вакцинации

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Вида вакцины против дифтерии

АКДС (DTP) или АцКДС

Вакцина кашлюково-дифтерийно-столбнячная адсорбированная (Diphtheria (дифтерия), Pertussis (коклюш), Тetanus (столбняк)).

Содержит дифтерийный и столбнячный анатоксины и коклюшные микробные клетки. Иногда пишется буква "ц", которая обозначает, что компонент коклюша в вакцине цельноклеточный. Для детей до 4 лет.



Вакцина кашлюково-дифтерийно-столбнячная адсорбированная (Diphtheria (дифтерия), Pertussis (коклюш), Тetanus (столбняк)). Содержит дифтерийный и столбнячный анатоксины и коклюшные микробные клетки. Иногда пишется буква "ц", которая обозначает, что компонент коклюша в вакцине цельноклеточный. Для детей до 4 лет. АаКДС (DTаР)

Вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша, маленькая "а" означает, что компонент коклюша ацелюлярный (безклеточный), то есть в составе не целая микробная клетка, а ее части (антигены).

Вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша, маленькая "а" означает, что компонент коклюша ацелюлярный (безклеточный), то есть в составе не целая микробная клетка, а ее части (антигены). АаКДС (Tdap)

Вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша, но компонент коклюша ацелюлярный, и содержит уменьшенную дозу коклюша и дифтерии. Для детей и взрослых.

АДС (DT) – анатоксин дифтерийно-столбнячный.

АДС-М (Td) – анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигенов (буква "М"). Для взрослых и подростков.

АП (TT) – анатоксин столбнячный (Tetanus Toxoid). Применяется для экстренной профилактики столбняка, но лучше использовать АДС-М.

АД-М – с уменьшенным содержанием дифтерийного анатоксина. Может использоваться для ревакцинаций, если ранее была введена АП при травме.

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Побочное действие вакцины от дифтерии

Как и любой лекарственный препарат, вакцины могут вызвать реакции, однако риск умереть от дифтерии намного выше, чем риск серьезной реакции на вакцину. Серьезные реакции на вакцины крайне редки.

Побочные эффекты, такие как болезненные ощущения и припухлость в месте инъекции или небольшое повышение температуры, это обычное явление.

Осложнения после прививки АДС-М у детей развиваются очень редко. Как правило, их частота не превышает в среднем 2 случая на 100 тысяч детей.

К осложнениям следует отнести такие состояния, как:

тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, ангионевротический отек) менингит энцефалит; шок.

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