Дифтерия: пути заражения, первые симптомы, профилактика и лечение болезни
В 90-х годах в Украине, как и в других государствах постсоветского пространства, начало распространяться тяжелое инфекционное заболевание – дифтерия. Своего пика недуг достиг в 1995 году. За семь лет болезнь подхватили около 20 тысяч человек, из них почти 700 умерли. Причина – низкий уровень вакцинации среди взрослых.
Что известно о дифтерии?
Сирийская болезнь, египетская болезнь, смертельная язва глотки – на протяжении тысячелетий дифтерия терроризировала страны Востока и Европы. Сегодня с ней научились бороться с помощью вакцины и антидота. Но дифтерия и в дальнейшем представляет большую опасность.
Важно! Когда нужно делать прививки ребенку: календарь
Чем опасна дифтерия и как она передается? Токсин от дифтерии вызывает накопление мертвой ткани над горлом и миндалинами, затрудняя дыхание и глотание.
Болезнь распространяется через прямой физический контакт или через дыхание, от кашля или чихания зараженного человека. На вас чихнули в общественном транспорте? Могут заразить. Носитель бактерии кашлянул и взялся за перила в подъезде? Ситуация – аналогичная. Объятия, поцелуи – тем более.
Кто первым исследовал дифтерию? Немецко-швейцарский патолог Теодор Альбрехт Эдвин Клебс впервые описал бактерию, вызывающую дифтерию. На протяжении долгого времени зловещий микроорганизм называли бактерией Клебса-Лоффлера.
Первые симптомы дифтерии:
Их можно спутать с обычной ангиной: высокая температура, общая слабость, налет в горле. И в инкубационный период – а это от трех до десяти дней – маленькая, но опасная палочкообразная бактерия медленно и уверенно поражает глотку и дыхательные пути, уничтожает сердечно-сосудистую и нервную системы, оказывает негативное влияние на почки.
Первые симптомы дифтерии / скриншот из видео 24 канала
Токсическое поражение сердечно-сосудистой и нервной систем и вторичные инфекции также могут иметь летальные последствия. Опасное заболевание характеризуется высокой смертностью – в 50 случаях из 1000.
Профилактика и лечение дифтерии
Как уберечь себя от недуга? Есть только один путь – вакцинация. Кстати, прививка защитит не только от дифтерии, но и от паротита и столбняка.
В Украине есть специальный календарь прививок: первую дозу ребенок получает в два месяца, после того – в четыре и в шесть, вскоре – в полуторагодовалом возрасте. Затем пауза на четыре с половиной года, последняя доза до совершеннолетия – в 16.
Календарь профилактических прививок
А после 16 лет каждые десять лет взрослые должны вакцинироваться. То есть в 26, потом в 36 и так пока есть желание. Вакцина от дифтерии в Украине бесплатная для всех.
Если человек все же подхватил дифтерию, ему вводят антитоксин. Впоследствии проводят дезинтоксикацию организма, выписывают антибиотики. Но ставки все равно высокие. Можно поквитаться с жизнью, или же получить инвалидность – едва ли не на всю жизнь. Потому что на кону – функционирование сердечно-сосудистой и нервной систем, под угрозой сердце и разум.
Сколько украинцев заболели дифтерией за последние годы? За семь последних лет в Украине дифтерией заболели четыре десятка человек. В прошлом году каждый второй взрослый украинец не сделал прививку от дифтерии. А низкий уровень вакцинации может привести к эпидемии.
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Так, в прошлом году в больницу на Черниговщине сначала попал невакцинированный одиннадцатилетний мальчик. А через несколько дней с дифтерией туда загремела вся его семья. На счастье, в местной больнице был антитоксин.
А вот уже этого июля в Хмельницком впервые за десять лет госпитализировали 21-летнюю девушку с дифтерией. Она пропустила прививку в шестнадцать. Антидота во всей области не было. Поэтому дифтерия спровоцировала у хмельничанки миокардит – воспаление сердечной мышцы.
Потому обязательно при первых же симптомах обратитесь к врачам – чем быстрее диагностируют дифтерию и начнут лечение, тем меньше вреда она нанесет организму.