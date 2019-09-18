Дифтерия: пути заражения, первые симптомы, профилактика и лечение болезни

В 90-х годах в Украине, как и в других государствах постсоветского пространства, начало распространяться тяжелое инфекционное заболевание – дифтерия. Своего пика недуг достиг в 1995 году. За семь лет болезнь подхватили около 20 тысяч человек, из них почти 700 умерли. Причина – низкий уровень вакцинации среди взрослых.

Что известно о дифтерии?

Сирийская болезнь, египетская болезнь, смертельная язва глотки – на протяжении тысячелетий дифтерия терроризировала страны Востока и Европы. Сегодня с ней научились бороться с помощью вакцины и антидота. Но дифтерия и в дальнейшем представляет большую опасность.

Важно! Когда нужно делать прививки ребенку: календарь

Чем опасна дифтерия и как она передается? Токсин от дифтерии вызывает накопление мертвой ткани над горлом и миндалинами, затрудняя дыхание и глотание.

Дифтерия – что это? Это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, характеризующееся местным фибринозным воспалением (преимущественно слизистых оболочек ротоглотки), а также общей интоксикацией с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

Болезнь распространяется через прямой физический контакт или через дыхание, от кашля или чихания зараженного человека. На вас чихнули в общественном транспорте? Могут заразить. Носитель бактерии кашлянул и взялся за перила в подъезде? Ситуация – аналогичная. Объятия, поцелуи – тем более.

Кто первым исследовал дифтерию? Немецко-швейцарский патолог Теодор Альбрехт Эдвин Клебс впервые описал бактерию, вызывающую дифтерию. На протяжении долгого времени зловещий микроорганизм называли бактерией Клебса-Лоффлера.

Первые симптомы дифтерии:

Их можно спутать с обычной ангиной: высокая температура, общая слабость, налет в горле. И в инкубационный период – а это от трех до десяти дней – маленькая, но опасная палочкообразная бактерия медленно и уверенно поражает глотку и дыхательные пути, уничтожает сердечно-сосудистую и нервную системы, оказывает негативное влияние на почки.



Первые симптомы дифтерии / скриншот из видео 24 канала

Токсическое поражение сердечно-сосудистой и нервной систем и вторичные инфекции также могут иметь летальные последствия. Опасное заболевание характеризуется высокой смертностью – в 50 случаях из 1000.

Профилактика и лечение дифтерии

Как уберечь себя от недуга? Есть только один путь – вакцинация. Кстати, прививка защитит не только от дифтерии, но и от паротита и столбняка.

В Украине есть специальный календарь прививок: первую дозу ребенок получает в два месяца, после того – в четыре и в шесть, вскоре – в полуторагодовалом возрасте. Затем пауза на четыре с половиной года, последняя доза до совершеннолетия – в 16.



Календарь профилактических прививок

А после 16 лет каждые десять лет взрослые должны вакцинироваться. То есть в 26, потом в 36 и так пока есть желание. Вакцина от дифтерии в Украине бесплатная для всех.

Если человек все же подхватил дифтерию, ему вводят антитоксин. Впоследствии проводят дезинтоксикацию организма, выписывают антибиотики. Но ставки все равно высокие. Можно поквитаться с жизнью, или же получить инвалидность – едва ли не на всю жизнь. Потому что на кону – функционирование сердечно-сосудистой и нервной систем, под угрозой сердце и разум.

Ульяна Супрун “Пациенты – если вы не уверены, когда в последний раз делали прививку против дифтерии и столбняка, проверьте записи и запланируйте визит к врачу. Если пропустили прививку — вакцинируйтесь. А также храните карту прививок свою и своих детей, чтобы знать, от каких болезней вы уже имеете защиту"

Сколько украинцев заболели дифтерией за последние годы? За семь последних лет в Украине дифтерией заболели четыре десятка человек. В прошлом году каждый второй взрослый украинец не сделал прививку от дифтерии. А низкий уровень вакцинации может привести к эпидемии. Читайте также: Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение Так, в прошлом году в больницу на Черниговщине сначала попал невакцинированный одиннадцатилетний мальчик. А через несколько дней с дифтерией туда загремела вся его семья. На счастье, в местной больнице был антитоксин. А вот уже этого июля в Хмельницком впервые за десять лет госпитализировали 21-летнюю девушку с дифтерией. Она пропустила прививку в шестнадцать. Антидота во всей области не было. Поэтому дифтерия спровоцировала у хмельничанки миокардит – воспаление сердечной мышцы.

Потому обязательно при первых же симптомах обратитесь к врачам – чем быстрее диагностируют дифтерию и начнут лечение, тем меньше вреда она нанесет организму.