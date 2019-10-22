Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение

После вспышки кори Украина стоит на пороге еще одной опасной инфекционной болезни – дифтерии. По словам известного врача Евгения Комаровского, эта инфекция опаснее от кори, ведь смертность от дифтерии составляет 50%. О симптомах дифтерии, а также ее профилактике и лечении читайте далее.

Дифтерия – острая инфекционная болезнь. Преимущественно она поражает органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также надпочечников. На месте, которое поражает инфекция, возникает воспалительный процесс с фибринозным налетом.

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Пути заражения

Микроб дифтерийная палочка является возбудителем дифтерии. Чаще всего дифтерия распространяется при чихании, кашле или дыхании, заразиться ею можно также через посуду, игрушки, канцелярские товары, и другие вещи, которых касался носитель.

Бывают случаи, когда возбудитель дифтерии проникает в организм через слизистую глаза, кожу, раны или слизистые оболочки половых органов.

Кстати, носителями дифтерийной палочки могут быть люди, которые не имеют симптомов заболевания, но в носоглотке в них живут, размножаются и выделяются с кашлем и чиханием опасные микроорганизмы.

Разновидности дифтерии

Учитывая места поражения дифтерийной инфекцией, выделяют такие формы заболевания:

Дифтерия ротоглотки (миндалин); Дифтерия дыхательных путей (гортани, трахеи, бронхов); Дифтерия носа; Дифтерия глаз; Дифтерия половых органов; Дифтерия кожи;

Три последние формы встречаются крайне редко. А вот самой распространенной является форма дифтерии миндалин.



Дифтерия имеет несколько форм, самая распространенная: дифтерия миндалин

Симптомы

Первые симптомы дифтерии могут напоминать обычную ангину: боль в горле, общее ухудшение самочувствия, повышение температуры и т.д. При этом при дифтерии на миндалинах или других пораженных инфекцией органах появляется серо-белый налет. Когда больной удаляет этот налет, то рана начинает кровоточить, а через некоторое время налет снова проступает.

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Также при дифтерии появляется специфический сладковатый запах изо рта. Через некоторое время пораженное место может отекать.



Набухшее горло – один из симптомов дифтерии

Особенно опасно этот симптом протекает у детей. Тогда может возникнуть удушье, это может привести даже к смерти.

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Опасна не только сама дифтерия, но и осложнения, которые она может вызвать. В частности, пережитая болезнь может привести к поражению центральной нервной системы (паралич дыхательных мышц: шеи, голосовых связок и гортани) и миокардит. Вследствие паралича дыхания человек может умереть.

Лечение

Больных даже с подозрением дифтерии сразу же госпитализируют в инфекционный стационар. Основным методом лечения является введение пациенту антитоксической противодифтерийной сыворотки. Правда, перед этим больной проходит тесты на чувствительность к компонентам препарата.

Параллельно с этим медики проводят дезинтоксикационную терапию, больному также вводят курс антибактериальных препаратов, в частности антибиотиков. Кроме того, в этот период пациенту надо употреблять как можно больше жидкости.

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Профилактика и прививки

Самым эффективным методом профилактики является прививка. Правда, вакцина не дает 100% гарантии уберечь человека от поражения, однако у больного с прививкой дифтерия протекает в значительно более легкой форме или симптомы могут вовсе не проявляться. Во втором случае человек является только носителем.



Лучшей профилактикой от дифтерии является прививка

Сейчас в Украине возникла серьезная проблема из-за обилия не вакцинированных граждан. В этом случае рискуют подцепить болезнь и взрослые, которые переносят дифтерию значительно тяжелее.

Если не привит никто, то с вирусом люди встречаются в детстве. Когда привита половина, то шансы встретиться с вирусом в детстве уменьшаются, и вирус поражает взрослых. А взрослые болеют гораздо тяжелее детей. И взрослые начинают умирать,

— сказал доктор Комаровский.

Еще одним средством профилактики является собственная гигиена — надо часто мыть руки, протирать предметы, которые мог касаться потенциально больной человек, часто проветривать помещения, особенно если там находится большое количество людей. И, конечно, при первых же симптомах необходимо обратиться к врачам — чем быстрее диагностируют дифтерию и начнут лечение, тем меньше вреда она нанесет организму.

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