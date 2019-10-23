В престижном университете Ужгорода вспышка дифтерии

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Дифтерия в Украине 2019 – в университете Ужгорода вспышка заболевания
Дифтерия на Закарпатье / Pixabay

Это первая вспышка дифтерии на Закарпатье за ​​последние 10 лет. 3 студентов-иностранцев одного вуза госпитализированы, а у 12 человек обнаружили возбудитель инфекции.

11 октября студент медицинского факультета №2 Ужгородского университета обратился в больницу с симптомами дифтерии. Когда диагноз подтвердился – врачи осмотрели 121 человека, а у 44 собрали анализы, сообщает Закарпатский областной центр здоровья.

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Дифтерия – это
Острая инфекционная болезнь, которая поражает надпочечники, а также органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.

Дифтерия может вызвать смертельно опасные осложнения.

Оказалось, что парень, который попал в больницу первым – имеет токсикогенный штамм дифтерийной палочки, хотя сначала врачи были уверены в обратном. Этот токсин очень опасен и уступает только токсинам столбняка и ботулизма.

Семейный врач Виктор Петров, занимается информированием граждан относительно этой инфекции, призывает горожан вакцинироваться, ведь заболевание быстро распространяется через тех, кто не имеет защиты.

Последний раз случаи дифтерии в Ужгороде были зафиксированы в 2010 году, а по всему Закарпатью – в 2011-м. Однако с начала 2019 года, при необходимых 95%, только 48% жителей Закарпатья сделали прививку от дифтерии.

Как уберечься от дифтерии

Самым эффективным методом профилактики от дифтерии является прививка. Хотя даже вакцина не дает 100% гарантии, что человек не заболеет, но с прививкой дифтерия протекает в значительно более легкой форме. Также симптомы могут не проявляться вообще, а человек в этом случае будет только носителем инфекции.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Образование Ужгород Новости Закарпатья Медицина Инфекция
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