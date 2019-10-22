В Украине студент медицинского факультета заболел дифтерией
На Закарпатье произошел первый случай заболевания дифтерией за последние 10 лет. 11 октября студент обратился к врачу с жалобами на высокую температуру, боли в горле и мышцах, и через 6 дней наличие заболевания подтвердили в бактериологической лаборатории.
Студент 5-го курса медицинского факультета №2 Ужгородского национального университета заболел дифтерией, сообщает Радио Свобода.
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Состояние парня удовлетворительное и патологических изменений врачи не обнаружили. Медики осмотрели 70 студентов этого учебного заведения, которые могли контактировать с больным, в 44 из них собрали анализы.
Этот штамм дифтерии не так страшен, как токсичный штамм дифтерийной палочки, ведь не вызывает изменений в организме.
Последний раз случаи дифтерии в Ужгороде были зафиксированы в 2010 году, а на всем Закарпатье – в 2011-м. Однако с начала 2019 года, при необходимых 95%, только 48% жителей Закарпатья сделали прививку от дифтерии.
Как уберечься от дифтерии
Самым эффективным методом профилактики от дифтерии является прививка. Хотя даже вакцина не дает 100% гарантии, что человек не заболеет, но с прививкой дифтерия протекает в значительно более легкой форме. Также симптомы могут не проявляться вообще, а человек тогда является лишь носителем инфекции.
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