В Украине студент медицинского факультета заболел дифтерией

На Закарпатье произошел первый случай заболевания дифтерией за последние 10 лет. 11 октября студент обратился к врачу с жалобами на высокую температуру, боли в горле и мышцах, и через 6 дней наличие заболевания подтвердили в бактериологической лаборатории.

Студент 5-го курса медицинского факультета №2 Ужгородского национального университета заболел дифтерией, сообщает Радио Свобода.

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Состояние парня удовлетворительное и патологических изменений врачи не обнаружили. Медики осмотрели 70 студентов этого учебного заведения, которые могли контактировать с больным, в 44 из них собрали анализы.

Елизавета Биров – и.о. директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА “При обследовании этого пациента была найдена бактерия дифтерии, нетоксичный штамм. Парень жаловался на повышение температуры, боль в горле и боль в мышцах. Сейчас он находится в областной инфекционной больнице, проходит курс лечения. Мы начали обследование иммунного статуса всех студентов, обучающихся на его курсе и осуществляем ряд противоэпидемических мероприятий"

Этот штамм дифтерии не так страшен, как токсичный штамм дифтерийной палочки, ведь не вызывает изменений в организме.

Последний раз случаи дифтерии в Ужгороде были зафиксированы в 2010 году, а на всем Закарпатье – в 2011-м. Однако с начала 2019 года, при необходимых 95%, только 48% жителей Закарпатья сделали прививку от дифтерии.

Как уберечься от дифтерии

Самым эффективным методом профилактики от дифтерии является прививка. Хотя даже вакцина не дает 100% гарантии, что человек не заболеет, но с прививкой дифтерия протекает в значительно более легкой форме. Также симптомы могут не проявляться вообще, а человек тогда является лишь носителем инфекции.

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