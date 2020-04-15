Динамика похожа: в ОП сравнили украинскую и испанскую модель распространения коронавируса
В Офисе Президента заявили, что начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. Там вновь подчеркивают важность соблюдения карантина.
Об этом в ОП написали в своем телеграм-канале. В Зеленского в очередной раз попросили украинцев оставаться дома.
Интересно В теплых регионах Испании распространение коронавируса замедлилось
Испания сейчас на втором месте в мире по количеству тех, кто заболел. Давайте беречь себя, будем оставаться дома – не дадим произойти трагедии,
– призвали в Офисе Президента.
Обратите внимание! По состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировали 3 764 случая коронавируса. От недуга, к сожалению, умерли 108 человек. В то же время 143 пациента выздоровели.
Что известно о коронавирусе в Испании
- Правительство Испании заявило, что страна уже прошла пик эпидемии коронавируса. Согласно данным, ее спад должен начаться в ближайшие несколько дней.
- По состоянию на 15 апреля в Испании более 170 тысяч больных COVID-19, из них более 18 тысяч человек умерли.
- Интересно, что в этой стране количество тех, кто выздоровел больше, чем где-либо в мире – более 67 тысяч человек.
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