Динамика похожа: в ОП сравнили украинскую и испанскую модель распространения коронавируса

В Офисе Президента заявили, что начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. Там вновь подчеркивают важность соблюдения карантина.

Об этом в ОП написали в своем телеграм-канале. В Зеленского в очередной раз попросили украинцев оставаться дома.

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Испания сейчас на втором месте в мире по количеству тех, кто заболел. Давайте беречь себя, будем оставаться дома – не дадим произойти трагедии,

– призвали в Офисе Президента.

Обратите внимание! По состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировали 3 764 случая коронавируса. От недуга, к сожалению, умерли 108 человек. В то же время 143 пациента выздоровели.

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