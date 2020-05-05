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Директор городской больницы Глухова объявил голодовку: причина

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Директор Глуховской больницы объявил голодовку
Директор Глуховской больницы объявил голодовку / Скриншот из видео

На Сумщине директор городской больницы Глухова Анатолий Кияшко объявил голодовку. К таким радикальным действиям он прибегнул из-за недофинансирования медучреждения, из-за чего не хватило денег на зарплату медикам.

Уладить ситуацию с недостачей Кияшко пытался последние полтора месяца, но безрезультатно. Поэтому со вчера, 4 мая, он голодает. Видеообращение директора больницы опубликовала ТРК "Глухов" на своей странице в Фейсбук.

К слову За апрель мы получили меньше, чем за март, – медик скорой о скандале с зарплатами

Прекратить протест медик обещает, как только работникам Глуховской городской больницы выплатят заработанные средства.

Нехватка произошла из-за ошибки в отчете о пролеченных пациентах. Поэтому больница получила от государства деньги не в полном объеме, а лишь на 3 месяца в сумме 867 тысяч гривен.

Смотрите видеообращение Анатолия Кияшко касательно недофинансирования больницы:

Что известно о зарплатах медиков во время COVID-19

  • Из-за вспышки коронавируса в Украине правительство пообещало доплаты врачам, которые лечат больных.
  • В марте медикам насчитали прибавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Поэтому она была не такой значимой, как обещали.
  • Но уже в апреле врачи должны были получить надбавку ко всей зарплате, которая учитывает стаж. Соответственно она должна быть больше, чем марте.
  • Однако вместо обещанных доплат за апрель, некоторые врачи получили даже меньше зарплаты, чем в предыдущие месяцы. Поэтому в разных городах вышли на протест.
Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости Украины Здоровье Медицина Голодовка Сумы Деньги Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Зарплата
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