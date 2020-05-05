Директор городской больницы Глухова объявил голодовку: причина

На Сумщине директор городской больницы Глухова Анатолий Кияшко объявил голодовку. К таким радикальным действиям он прибегнул из-за недофинансирования медучреждения, из-за чего не хватило денег на зарплату медикам.

Уладить ситуацию с недостачей Кияшко пытался последние полтора месяца, но безрезультатно. Поэтому со вчера, 4 мая, он голодает. Видеообращение директора больницы опубликовала ТРК "Глухов" на своей странице в Фейсбук.

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Прекратить протест медик обещает, как только работникам Глуховской городской больницы выплатят заработанные средства.

Нехватка произошла из-за ошибки в отчете о пролеченных пациентах. Поэтому больница получила от государства деньги не в полном объеме, а лишь на 3 месяца в сумме 867 тысяч гривен.

Смотрите видеообращение Анатолия Кияшко касательно недофинансирования больницы:

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