Директор городской больницы Глухова объявил голодовку: причина
На Сумщине директор городской больницы Глухова Анатолий Кияшко объявил голодовку. К таким радикальным действиям он прибегнул из-за недофинансирования медучреждения, из-за чего не хватило денег на зарплату медикам.
Уладить ситуацию с недостачей Кияшко пытался последние полтора месяца, но безрезультатно. Поэтому со вчера, 4 мая, он голодает. Видеообращение директора больницы опубликовала ТРК "Глухов" на своей странице в Фейсбук.
К слову За апрель мы получили меньше, чем за март, – медик скорой о скандале с зарплатами
Прекратить протест медик обещает, как только работникам Глуховской городской больницы выплатят заработанные средства.
Нехватка произошла из-за ошибки в отчете о пролеченных пациентах. Поэтому больница получила от государства деньги не в полном объеме, а лишь на 3 месяца в сумме 867 тысяч гривен.
Смотрите видеообращение Анатолия Кияшко касательно недофинансирования больницы:
Что известно о зарплатах медиков во время COVID-19
- Из-за вспышки коронавируса в Украине правительство пообещало доплаты врачам, которые лечат больных.
- В марте медикам насчитали прибавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Поэтому она была не такой значимой, как обещали.
- Но уже в апреле врачи должны были получить надбавку ко всей зарплате, которая учитывает стаж. Соответственно она должна быть больше, чем марте.
- Однако вместо обещанных доплат за апрель, некоторые врачи получили даже меньше зарплаты, чем в предыдущие месяцы. Поэтому в разных городах вышли на протест.