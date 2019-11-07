Директора Института рака отстранили от должности

С 8 ноября Елена Колесник не будет выполнять обязанности директора Национального института рака на время проверки.

Соответствующее решение приняли Минздрав Украины и комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, рассказала член комитета Ольга Стефанишина.

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"Новое руководство Национального института рака должно быть избрано на прозрачном и открытом конкурсе. Директора Елену Колесник сегодня отстранили от должности. И.о. руководителя института назначили Андрея Лукашенко (заместителя Колесник), поэтому надежд на то, что ситуация изменится кардинально, очень мало" , – написала она.

Эту информацию также подтвердил на заседании комитета по вопросам здоровья нации заместитель министра Андрей Семиволос.

По его словам, Минздрав будет тщательно следить за Институтом и проведет комплексную проверку. Проверка продлится до конца декабря, уточнил "Украинской правде" Семиволос.

В сентябре 2019 года, Министерство здравоохранения заявляло, что кадровые решения по руководству института будут приниматься по результатам аудита, который проведут в клинике.

В результате аудиты обнаружили:

потребности для закупки лекарственных средств и медицинских изделий в Институте формировали бессистемно,

необоснованно большие остатки препарата "Метотрексат Тева" (взрослая онкология).

дорогостоящее оборудование не используется для лечения пациентов, а стоит на складе.

недостаток 149 единиц компьютерной техники на складе на общую сумму около 700 тысяч гривен.

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