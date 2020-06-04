Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщила народный депутат от партии "Голос" Александа Устинова на своей странице в фейсбуке.

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Количество медиков, погибших пока Минздрав дерибанил средства на их защиту, – это диверсия против страны и медицинских работников в частности,

– заявила она.

Устинова написала, что уголовное производство открыто по статье 113 Уголовного кодекса Украины.

"Сегодня через суд заставила СБУ открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса Украины, а именно диверсии против страны", – говорится в посте.

По словам депутата, это было уже не первое обращение в СБУ с просьбой открыть уголовное производство против Максима Степанова.

"Сначала СБУ отказали мне в открытии уголовного производства, зато открыло шесть против украинских производителей, которые посмели продавать костюмы защиты медиков дешевле, чем китайские, которые закупал Минздрав", – написала Устинова.