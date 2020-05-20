Для галочки: Супрун призналась, что Ермак приглашал ее в Национальный совет реформ

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что глава Офиса президента Андрей Ермак приглашал ее присоединиться к Национальному совету реформ, а затем внезапно исчез без объяснений.

Об этом Ульяна Супрун написала на своей странице в фейсбуке.

Читайте также Степанов отклонил все кандидатуры на должность главы НСЗУ, чтобы назначить своего человека

По словам экс-главы Минздрава, 18 мая Андрей Ермак пригласил ее на встречу в Офис Президента Украины. На ней также были Александр Ольшанский, заместитель председателя исполнительного комитета Национального совета реформ, и Стас Грещишин, исполнительный директор ArcUA.org.

"Было сделано так, якобы Ульяне Супрун предлагали, но она не захотела"

На вопрос Супрун относительно планов реформ, структуру, функционала и полномочий комитета в ОП не ответили.

"Во время встречи Ермак озвучил желание (свое и вроде президента), чтобы я присоединилась к Национальному совету реформ. Мой вопрос о том, в какой роли меня видят (в составе самого совета реформ, или в исполнительном комитете, или в составе рабочей группы) был переадресован Александру Ольшанскому, который не мог честно ответить ничего конкретного, ведь узнал о теме встречи непосредственно во время разговора", – написала она.

Также экс-министр добавила, что не было ответов и о планах по реформам, и в каких сферах они будут сосредоточены, и на вопрос о структуре, функционале, полномочиях исполнительного комитета и плана по построению работы.

Через 10 минут, по словам экс-главы Минздрава, Ермаку надо было принять "важный" звонок, после которого он уже не вернулся.

Сложилось впечатление, что глава Офиса Президента организовал эту встречу скорее на чье-то поручение и "для галочки". Фактически в реальности не было никакого предложения присоединиться к Нацсовету реформ. Выглядит так, что все было сделано для того, чтобы впоследствии можно было утверждать, что Ульяне Супрун предлагали, но она не захотела,

– отметила Ульяна Супрун.

Также экс-глава Министерства здравоохранения заявила, что немало заявлений Зеленского на пресс-конференции о медицинской реформе и якобы эффективном противодействии COVID-19 правительством Украины "противоречит фактам и здравому смыслу".

Читайте также Вторая каденция, встречи с Путиным и пленки Порошенко: главное с пресс-конференции Зеленского

"В частности, слова президента во время пресс-конференции противоречат тому, что мне озвучивали Ермак и Ольшанский в начале встречи о поддержке изменений. Такой способ работы и коммуникации — это путь к поражению не только Владимира Зеленского, Андрея Ермака и их политической силы. Это путь к поражению всей страны", – добавила она.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.