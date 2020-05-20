Для простых людей: Зеленский предлагал гуманитарную помощь боевикам из-за коронавируса
На оккупированных территориях очень сложная ситуация с эпидемией коронавируса. Но боевики отказываются принимать помощь от Украины.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции, пишет 24 канал.
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Он отметил, что имеет реальную информацию о COVID-19 на оккупированных территориях.
Он также добавил, что смог договориться напрямую с "Красным крестом", и только тогда оккупационные власти согласились принять помощь.
Поэтому им очень трудно перестать стрелять, потому что там не знают, на каком они мире. У них нет никакого выхода,
– сказал Зеленский.
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