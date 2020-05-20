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Для простых людей: Зеленский предлагал гуманитарную помощь боевикам из-за коронавируса

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Зеленский хотел оказать помощь оккупированным территориям
Зеленский хотел оказать помощь оккупированным территориям / lenta.ru

На оккупированных территориях очень сложная ситуация с эпидемией коронавируса. Но боевики отказываются принимать помощь от Украины.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции, пишет 24 канал.

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Он отметил, что имеет реальную информацию о COVID-19 на оккупированных территориях.

Владимир Зеленский
"Есть настоящая информация о количестве людей, которых они там прячут, беззаконно, на которых нет никаких средств защиты. Мы предлагали гуманитарную помощь для обычных людей. Боевики отказались, прикрываясь, что у них сейчас эпидемия. У нас все есть, у них ничего нет"

Он также добавил, что смог договориться напрямую с "Красным крестом", и только тогда оккупационные власти согласились принять помощь.

Поэтому им очень трудно перестать стрелять, потому что там не знают, на каком они мире. У них нет никакого выхода,
– сказал Зеленский.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Владимир Зеленский Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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