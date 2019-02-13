Для больных диабетом разработали капсулу, которая может заменить ежедневные инъекции

Традиционно инсулин вводится с помощью уколов. Некоторым людям с диабетом необходимо по шесть и более инъекций ежедневно. Также существует опасность передозировки инсулином, которая может стать роковой.

Группа инженеров из США, Дании и Швеции разработали капсулу для доставки лекарств в желудок, пишет журнал Science. Разработка способна делать инъекции инсулина в желудке.

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Корпус капсулы состоит из двух частей – тяжелой основы из нержавеющей стали с отверстием и легкого колпака из полимера. Благодаря этому центр тяжести капсулы расположен низко. Низкий центр тяжести и подобранная форма капсулы позволяет ей быстро переворачиваться отверстием вниз в нижней части желудка.



Капсула с инсулином

Внутри капсулы – стержень, большая часть которого состоит из полимера, который может самостоятельно разрушаться в результате природных микробиологических и химических процессов. Наконечник стержня из инсулина, он прикреплен к стальной пружине, которая залита карамелизированной сахарозой.

Принцип действия капсулы прост. После попадания в желудок, она напрваляется отверстием и стержнем к стенке. Через некоторое время сахар вокруг пружины растворяется и стержень проникает в наружный слой слизистой оболочки желудка, после чего инсулин попадает в кровь.

После инъекции микроигла растворяется, а капсула выходит из организма естественным путем.



Принцип действия капсулы

Разработчики провели тестирование капсулы в лабораторных условиях и на живых свиньях и крысах. Во время лабораторных испытаний исследователи в основном проверяли ориентацию капсулы. К тому же, они провели 300 тестов на желудке свиньи. И во всех тестах капсулы правильно ориентировались и делали инъекции в желудок.

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