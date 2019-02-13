Для больных диабетом разработали капсулу, которая может заменить ежедневные инъекции

72 Читати новину українською
Капсула, которая способна делать инъекции инсулина в желудке
Капсула, которая способна делать инъекции инсулина в желудке / dlife.com

Традиционно инсулин вводится с помощью уколов. Некоторым людям с диабетом необходимо по шесть и более инъекций ежедневно. Также существует опасность передозировки инсулином, которая может стать роковой.

Группа инженеров из США, Дании и Швеции разработали капсулу для доставки лекарств в желудок, пишет журнал Science. Разработка способна делать инъекции инсулина в желудке.

Читайте также: Сахарный диабет: как выявить, группы риска и профилактика

Корпус капсулы состоит из двух частей – тяжелой основы из нержавеющей стали с отверстием и легкого колпака из полимера. Благодаря этому центр тяжести капсулы расположен низко. Низкий центр тяжести и подобранная форма капсулы позволяет ей быстро переворачиваться отверстием вниз в нижней части желудка.

Капсула з інсуліном
Капсула с инсулином

Внутри капсулы – стержень, большая часть которого состоит из полимера, который может самостоятельно разрушаться в результате природных микробиологических и химических процессов. Наконечник стержня из инсулина, он прикреплен к стальной пружине, которая залита карамелизированной сахарозой.

Принцип действия капсулы прост. После попадания в желудок, она напрваляется отверстием и стержнем к стенке. Через некоторое время сахар вокруг пружины растворяется и стержень проникает в наружный слой слизистой оболочки желудка, после чего инсулин попадает в кровь.

После инъекции микроигла растворяется, а капсула выходит из организма естественным путем.

Принцип дії капсули
Принцип действия капсулы

Разработчики провели тестирование капсулы в лабораторных условиях и на живых свиньях и крысах. Во время лабораторных испытаний исследователи в основном проверяли ориентацию капсулы. К тому же, они провели 300 тестов на желудке свиньи. И во всех тестах капсулы правильно ориентировались и делали инъекции в желудок.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
сегодня
11829
Теги: Здоровье исследования Лечение Диабет
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
сегодня 17:30 Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
Олександр Бевза 179
Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
12 февраля 14:00 Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
Олександр Бевза 302
Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
7 февраля 16:00 Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
Яніна Ткачук 709
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
6 февраля 12:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 1645
Рак шейки матки: симптомы, профилактика, диагностика и группа риска
6 февраля 10:30 Рак шейки матки: симптомы, профилактика, диагностика и группа риска
763
Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
5 февраля 16:20 Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
Оксана Вербіцька 989
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук