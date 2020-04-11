Для больных коронавирусом военных развернули палаточный городок на Донбассе
Возле 66-го Военно-мобильного госпиталя развернули палаточный городок для военнослужащих, больных коронавирусом. На базе госпиталя действует мобильная ПЦР-лаборатория.
Среди военнослужащих ООС провели уже 500 тестов на COVID-19. Все они – отрицательные. Об этом сообщили президенту Владимиру Зеленскому, который прибыл с рабочим визитом в Донецкую область. Президент привез в 66-й Военно-мобильный госпиталь средства защиты и награды для медиков.
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Госпиталь работает уже в течение 5 лет: в то же время здесь могут принять сотню пациентов. Еще 50 мест выделили специально для больных с COVID-19. Также на базе учреждения функционирует передвижной рентген-комплекс, хирургический и стоматологический кабинеты.
Палаточный городок рассчитан на 50 мест / Фото ОПУ
На базе госпиталя действует ПЦР-лаборатория / Фото ОПУ
Также в госпитале есть передвижной рентген-кабинет / Фото ОПУ
Коронавирус у военнослужащих
Бойцов ООС ежедневно проверяют на заражение коронавирусом для того, чтобы предотвратить распространение болезни. Сейчас коронавирус среди украинских защитников в зоне Операции Объединенных сил не зафиксировано. На Донбасс уже поступило около 1 000 тестов на выявление болезни.
В Вооруженных силах Украины, между тем, зарегистрировали уже 10 случаев заболевания коронавирусом. Среди зафиксированных случаев один летальный.
Чем отличаются тесты на коронавирус? / Инфографика 24 канала
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