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Для больных коронавирусом военных развернули палаточный городок на Донбассе

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Наметове містечко розгорнули для хворих на COVID-19 / Пресслужба ОПУ

Возле 66-го Военно-мобильного госпиталя развернули палаточный городок для военнослужащих, больных коронавирусом. На базе госпиталя действует мобильная ПЦР-лаборатория.

Среди военнослужащих ООС провели уже 500 тестов на COVID-19. Все они – отрицательные. Об этом сообщили президенту Владимиру Зеленскому, который прибыл с рабочим визитом в Донецкую область. Президент привез в 66-й Военно-мобильный госпиталь средства защиты и награды для медиков.

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Госпиталь работает уже в течение 5 лет: в то же время здесь могут принять сотню пациентов. Еще 50 мест выделили специально для больных с COVID-19. Также на базе учреждения функционирует передвижной рентген-комплекс, хирургический и стоматологический кабинеты.


Палаточный городок рассчитан на 50 мест / Фото ОПУ


На базе госпиталя действует ПЦР-лаборатория / Фото ОПУ


Также в госпитале есть передвижной рентген-кабинет / Фото ОПУ

Коронавирус у военнослужащих

Бойцов ООС ежедневно проверяют на заражение коронавирусом для того, чтобы предотвратить распространение болезни. Сейчас коронавирус среди украинских защитников в зоне Операции Объединенных сил не зафиксировано. На Донбасс уже поступило около 1 000 тестов на выявление болезни.

В Вооруженных силах Украины, между тем, зарегистрировали уже 10 случаев заболевания коронавирусом. Среди зафиксированных случаев один летальный.


Чем отличаются тесты на коронавирус? / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости Донецка Оккупированные территории Операция Объединенных сил Президент Украины Коронавирус в Украине Здоровье Медицина
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