Для чего детям сексуальное образование: объяснение Супрун

21 Читати новину українською
Важность сексуального образования
Важность сексуального образования / pixabay.com

Репродуктивное здоровье очень важно, и лучше, если ребенок как можно раньше получит всю необходимую информацию от родителей, врачей, учителей или компетентных экспертов. А не на сомнительных сайтах или методом проб и ошибок. Именно для этого и требуется сексуальное образование.

Сексуальное образование – это, прежде всего, о воспитании ответственного отношения и своего репродуктивного здоровья, сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Читайте также: Почему кальян вреднее сигарет

В 2016 году в Украине было сделано 56 абортов женщинам возрастом до 14 лет и 875 – в возрасте 15-17 лет. Это очень печальная статистика. Сексуальное образование должно помочь предотвращать нежелательные беременности, а следовательно и уменьшать количество абортов.

 
Ульяна Супрун
"Также осведомленность молодежи и ответственное поведение в половой жизни уменьшает риски заражения ВИЧ или другими болезнями, которые передаются во время контакта. Ведь в 59% случаях ВИЧ передается половым путем. В то же время, лишь 24% украинской молодежи имеют правильные знания о путях передачи ВИЧ".

Сексуальная неосведомленность представляет серьезную угрозу здоровью. А агрессивная пропаганда культа секса в медиа и кинематографе приводит к слишком ранним сексуальным дебютам, большому количеству абортов, сексуальному насилию и распространению заболеваний.

Исследования свидетельствуют, что уже в 15 лет почти 20% юношей имеют опыт половых отношений, девушки приближаются к этой цифре в 16. Почти каждый десятый опрошенный имел сексуальный дебют в 12 лет или меньше.

Сексуальна освіта допоможе знизити рівень захворюваності на ВІЛ
Сексуальное образование поможет снизить уровень заболеваемости ВИЧ

Сегодня сексуальное образование в Украине только формируется. Но уже существуют курсы, которыми могут воспользоваться родители, учителя, врачи и собственно подростки.

Курс "Сексуальное образование" от Prometheus
Курс "Биология сексуальности" от студии Need
Курс "Введение в репродуктивное здоровье" на Coursera
Ресурс с ответами на часто задаваемые вопросы о репродуктивном здоровье молодежи
Пособия для родителей и подростков

Во многих странах мира сексуальное образование предусмотрено школьной программой. Например, в Швеции это обязательный предмет еще с 1950-х годов. С 7-10 лет и до окончания школы ученикам рассказывают о здоровом образе жизни, расчетливом и обдуманном начале половой жизни. На уроках говорят о половой зрелости, первом сексе и средствах контрацепции.

Независимо от того, где именно (в школе, дома, у врача или на курсах) ребенок получает эти знания, сексуальное образование должно строиться на принципах доверия, доброжелательности и добровольности. Не надо пугать детей или поучать. Им нужно рассказать, что половым путем могут передаваться ВИЧ и венерические заболевания.

 
Ульяна Супрун
"Табу на теме репродуктивного здоровья – это абсурдное наследство советских времен. Помните, когда речь идет о здоровье, не может быть "неудобных тем". Ведь это именно тот случай, когда от знаний зависит здоровье".

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Умер мальчик, которого в Переяславе-Хмельницком подстрелили полицейские
3 июня
4399
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Образование ВИЧ Секс Ульяна Супрун
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Каковы полезные свойства растительного молока
1 июня 12:51 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 551
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
1 июня 08:46 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда 1250
Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
17 мая 19:00 Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
Олександр Бевза 1654
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая 13:59 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 2137
Как занятия спортом влияют на работу мозга
6 мая 21:00 Как занятия спортом влияют на работу мозга
Олександр Бевза 856
Новости
Больше новостей
Залиште відгук