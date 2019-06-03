Для чего детям сексуальное образование: объяснение Супрун

Репродуктивное здоровье очень важно, и лучше, если ребенок как можно раньше получит всю необходимую информацию от родителей, врачей, учителей или компетентных экспертов. А не на сомнительных сайтах или методом проб и ошибок. Именно для этого и требуется сексуальное образование.

Сексуальное образование – это, прежде всего, о воспитании ответственного отношения и своего репродуктивного здоровья, сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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В 2016 году в Украине было сделано 56 абортов женщинам возрастом до 14 лет и 875 – в возрасте 15-17 лет. Это очень печальная статистика. Сексуальное образование должно помочь предотвращать нежелательные беременности, а следовательно и уменьшать количество абортов.

Ульяна Супрун "Также осведомленность молодежи и ответственное поведение в половой жизни уменьшает риски заражения ВИЧ или другими болезнями, которые передаются во время контакта. Ведь в 59% случаях ВИЧ передается половым путем. В то же время, лишь 24% украинской молодежи имеют правильные знания о путях передачи ВИЧ".

Сексуальная неосведомленность представляет серьезную угрозу здоровью. А агрессивная пропаганда культа секса в медиа и кинематографе приводит к слишком ранним сексуальным дебютам, большому количеству абортов, сексуальному насилию и распространению заболеваний.

Исследования свидетельствуют, что уже в 15 лет почти 20% юношей имеют опыт половых отношений, девушки приближаются к этой цифре в 16. Почти каждый десятый опрошенный имел сексуальный дебют в 12 лет или меньше.



Сексуальное образование поможет снизить уровень заболеваемости ВИЧ

Сегодня сексуальное образование в Украине только формируется. Но уже существуют курсы, которыми могут воспользоваться родители, учителя, врачи и собственно подростки.

Курс "Сексуальное образование" от Prometheus

Курс "Биология сексуальности" от студии Need

Курс "Введение в репродуктивное здоровье" на Coursera

Ресурс с ответами на часто задаваемые вопросы о репродуктивном здоровье молодежи

Пособия для родителей и подростков

Во многих странах мира сексуальное образование предусмотрено школьной программой. Например, в Швеции это обязательный предмет еще с 1950-х годов. С 7-10 лет и до окончания школы ученикам рассказывают о здоровом образе жизни, расчетливом и обдуманном начале половой жизни. На уроках говорят о половой зрелости, первом сексе и средствах контрацепции.

Независимо от того, где именно (в школе, дома, у врача или на курсах) ребенок получает эти знания, сексуальное образование должно строиться на принципах доверия, доброжелательности и добровольности. Не надо пугать детей или поучать. Им нужно рассказать, что половым путем могут передаваться ВИЧ и венерические заболевания.

Ульяна Супрун "Табу на теме репродуктивного здоровья – это абсурдное наследство советских времен. Помните, когда речь идет о здоровье, не может быть "неудобных тем". Ведь это именно тот случай, когда от знаний зависит здоровье".

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