Для чего люди мастурбируют перед сексом

Существует стереотип, что люди в отношениях не мастурбируют, ведь у них есть партнер, с которым можно заниматься сексом.Такие люди ошибаются, а тот, кто придерживается этой ошибочной мысли – много теряет.

Особенно, если мастурбировать сразу перед сексом, рассказала секс-коуч Елена Ридкина.

Зачем это нужно женщинам?

Многим женщинам трудно достичь необходимого уровня возбуждения, чтобы секс доставил удовольствие и закончился оргазмом – мешает контекст, высокий уровень стресса и переутомление. Партнер не всегда делает то, что нужно, даже если ему все объяснишь и расскажешь, так почему бы не взять дело в свои руки?

Время, необходимое для достижения оргазма, у партнеров может не совпадать. Например, мужчина кончает за 10 минут, а женщине нужно 30. Так почему бы не довести себя до оргазма или предоргазменного состояния с помощью мастурбации, а затем перейти к проникновению?

После оргазма нервные окончания клитора, половых губ и влагалища остаются очень чувствительными. Если сразу продолжить стимуляцию, то очень быстро может наступить следующий оргазм, а потом еще один. Но так бывает не у всех. Часто дальнейшая стимуляция наоборот становится неприятной и болезненной, поэтому партнеру нужно сразу остановиться, а не выдавливать из женщины мультиоргазм силой.

Зачем это нужно мужчинам?

Преждевременная эякуляция – то, что беспокоит многих мужчин и их партнерш. Хотя вагинальный секс продолжительностью 3-5 минут – это норма, мало кого он на самом деле удовлетворяет. Как правило, после первого оргазма второй акт длится дольше.

Трудности с эрекцией могут быть органического или психогенного характера. Мастурбация поможет справиться с этой проблемой. Но и здесь нужно быть аккуратными, ведь у мужчин тоже существует рефрактерный период. Если у молодых он длится несколько минут, и они снова готовы заняться сексом, то с возрастом период увеличивается и может длиться 12-24 часа.



Мастурбация перед сексом может его улучшить

Зачем это нужно парам?

Мастурбация перед другим человеком требует еще большего доверия, чем просто секс. Обычно мы это делаем один, за закрытыми дверями. Покажите, как вы достигаете оргазма сами с собой, а партнер пусть просто смотрит и, если захочет и вы позволите, присоединится.

Мастурбация может прекрасно разнообразить секс, особенно, если она взаимна. Отдайте свои любимые игрушки в руки друг другу или ласкайте без них. Забудьте о том, что после мастурбации обязательно должен быть "классический" секс – почувствуете то, что чувствует ваш партнер, когда занимается этим наедине с собой.

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