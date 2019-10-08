Для чего люди носят красную нитку на руке и почему это бред

Существует миф, что красная нить поможет избавиться от боли в суставах. Реальных доказательств эффективности таких действий нет. Завязывание нити – процедура из области ритуальной магии.

Моду на красные браслетики на левом запястье ввели голливудские звезды.

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Откуда это появилось?

Первой веревочку повязала Мадонна, а потом увлечение стало повальным – фотографии с подобными браслетами есть у Деми Мур и других знаменитостей, которые посещали эзотерический Центр изучения Каббалы в Лос-Анджелесе. Помимо использования нитей, в центре учат общаться с сущностью бога, разбираться в астрологии и другим псевдонаучным вещам.



Мадонна первой повязала красную нить

Считается, что правильно завязанный браслетик приносит удачу, обеспечивает энергией и способствует достижению долгосрочных целей. В магическое действие красных нитей верили многие народы. Есть упоминания о похожем аксессуаре в греческом, египетском, китайском, индийском, итальянском, английском, ирландском, американском и румынском фольклоре.

Представители всех этих культур считали, что красная нить, лента или плетеный браслет приносят удачу и защищают от сглаза, колдовства, болезней, происков демонов и умерших родственников. Для наших предков все эти беды были явлениями одного порядка. Ни древние евреи, ни средневековые европейцы почти ничего не знали об истинных причинах болезней, поэтому приходилось защищаться тем, что было – магией.

Почему нить красная?

Красный – цвет крови, который ассоциировался с жизненной силой, удачей, здоровьем и радостью.

На самом деле: оснований считать красный цвет целебным нет. Большое исследование, которое заказала Коалиция исследований окружающей среды в области охраны здоровья (CHER) в 2004 году, показало – доказательств, что цвет может влиять на здоровье людей, не существует. Все, на что способен красный цвет, – усилить частоту сердечных сокращений.



Никаких доказательств эффективности красной нити нет

Почему нитку вяжут на запястье?

Завязывание узелков имеет символическое значение во многих культурах, потому что этот акт связывали с защитой тела от демонов и болезней.

На самом деле: эффективность ритуальной магии для лечения заболеваний не доказана, а возможно облегчение в результате соблюдения ритуала полностью объясняется эффектом плацебо. У современных людей есть более эффективный способ вернуть контроль над телом – обратиться к врачу.

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