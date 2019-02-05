Для чего марихуана больным раком: объяснение онколога

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Лечение марихуаной
Лечение марихуаной / pixabay.com

Каннабис применяют в лечении онкобольных не только как обезболивающее, но как средство, которое подавляет тошноту.

Преимущество каннабиса в том, что он обладает обезболивающим эффектом и эффективен против тошноты. Но его нельзя использовать без других обезболивающих, потому что каннабис имеет средний обезболивающий эффект, рассказал в эфире Общественного онколог Юрий Кондрацкий.

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Еще одним преимуществом применения каннабиса для лечения рака врач назвал практическую невозможность передозировки препаратом, поэтому пациент не потребует постоянного контроля.

Марихуана

По словам врача, сейчас в медицине как обезболивающее используют трамадол и морфин, но оба препарата вызывают привыкание, требуют постоянного увеличения дозы и могут вызвать передозировки, иногда приводило к летальному исходу.

30 января зарегистрировали петицию о законодательном разрешении на применение медицинского каннабиса, ее можно подписать на сайте ВРУ.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Онкозаболевания Наркотики Больница
Источник: 24 Канал
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