Для чего нужен семейный врач: Скалецкая записала видеообращение из Новых Санжар

Руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая обратилась к украинцам и попросила не затягивать с подписанием деклараций с семейными врачами. Также она пояснила, для чего именно каждому украинцу нужен семейный врач.

29 миллионов украинцев уже подписали декларации со своими семейными врачами. Об этом рассказала на своем ютуб-канале министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Она напомнила, что через месяц, с 1 апреля, "начнется следующий шаг изменений в системе оказания медицинской помощи – заработает Программа медицинских гарантий".

Имея направление семейного врача, можно будет получать оплаченную государством амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, хирургическое вмешательство, пройти обследование, сделать вакцинацию, анализы, диагностику, получить лекарства,

– подчеркнула руководительница МОЗ.

Смотрите видеообращение министра Скалецкой:

Также Скалецкая объяснила, для чего каждому украинцу нужен семейный врач:

Чтобы обследовать и при необходимости дать направление к узким специалистам.

Чтобы посоветовать, как вести здоровый образ жизни.

Чтобы помочь разобраться в календаре прививок.

Чтобы понять, как предотвращать распространение тех или иных заболеваний (особенно в период активности гриппа).

Чтобы вместе с пациентом разобраться в симптомах тех или иных заболеваний.

То есть, семейный врач будет советчиком и поддержкой для того, чтобы вы были здоровы и меньше болели,

– подытожила руководитель Министерства здравоохранения.