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Для чего нужно носить маски в пандемию коронавируса: ответ Минздрава

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Ношение масок помогает уменьшить расстояние, на которое может распространяться возбудитель инфекционной болезни во времена распространения коронавируса Covid-19.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Заметим, что маска эффективно защищает только тогда, когда ее надевает больной человек. Таким образом крупные капли не распространяются по воздуху, а оседают на внутренней поверхности маски. Следовательно, по словам Ляшко, уменьшается расстояние, на которое люди могут распространять возбудитель инфекционной болезни.

Маску нужно носить во время эпидемии Covid-19, ведь все могут быть потенциально инфицированными.

"Хирургическая маска нас не защищает от возможного инфицирования. Поэтому сейчас, когда вас просят одевать маску, когда заходите в общественный транспорт, в общественные здания, это свидетельствует о том, что мы сейчас этим не защищаем вас, а защищаем от вас людей", – сказал главный санитарный врач.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус Covid-19 Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Медицина
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