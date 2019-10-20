Для чего женщинам и мужчинам тестостерон

Тестостерон относится к группе гормонов, которые есть у всех, но у мужчин вырабатывается в большем количестве, поэтому его называют андрогенным, или "мужским половым гормоном".

Где вырабатывается тестостерон?

Синтезируется он в яичках, яичниках и надпочечниках, а процесс этот регулируют гормоны гипофиза.

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Если не принимать во внимание возрастные или иные различия, в усредненного здорового мужчины концентрация тестостерона в крови составляет 280-1100 нг/дл, а у женщины – 15-70 нг/дл. В ответ на сексуальное возбуждение уровень тестостерона незначительно повышается.

Для чего нужен тестостерон?

В андрогенов много функций: они стимулируют обмен веществ, обновление клеток, рост мышц, повышают минеральную плотность костей. Они влияют и на более очевидные вещи: размер наружных половых органов (как типично мужских, так и, например, клитора), синтез спермы, тембр голоса, рост волос на лице и в определенных зонах тела.



Тестостерон участвует в росте мышц

Кроме того, эти гормоны влияют на формирование условно мужской конституции тела – это большая длина рук относительно длины ног, шире грудная клетка и узкий таз, характерное распределение жира и мышц.

Еще во внутриутробном периоде, в зависимости от набора хромосом, происходит активация рецепторов, чувствительных к гормонам. У плодов мужского пола будет выше восприимчивость к тестостерону, поступающему с кровью матери, а у плодов женского пола – к эстрогенам.

Но иногда этого не происходит – так появляются интерсекс-люди. Например, если плод с мужским набором хромосом нечувствителен к тестостерону, то внешнее формирование идет по женскому типу и новорожденного принимают за девочку. Бывает и наоборот, когда у генетически женского плода из-за нарушения работы надпочечников внешние половые признаки напоминают типично мужские. В таких случаях генетическая пол человека часто долго остается неизвестным.

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